PSV heeft vrijdagavond definitief afscheid genomen van John de Jong als technisch directeur. Zijn contract is per direct ontbonden, nadat er bij de raad van commissarissen door onenigheid over het verkoopbeleid onvoldoende vertrouwen was in een verdere samenwerking.

De raad van commissarissen van PSV verwijt De Jong dat hij een dringend advies om Cody Gakpo te verkopen naast zich neer heeft gelegd. De sterspeler leek lange tijd voor een miljoenenbedrag op weg naar de Premier League, maar bleef uiteindelijk toch bij PSV.

Volgens het AD en VI ging De Jong, die bij zijn beslissingen steun kreeg van de gehele directie, met het behouden van Gakpo in tegen het advies van de rvc. Zij wilden dat Gakpo óf Ibrahim Sangaré werd verkocht met het oog op de financiën over het boekjaar 2022/2023.

"Ik heb na een hectische laatste week van het transferwindow een evaluatie gehad met de raad van commissarissen", vertelt Brands, de algemeen directeur van de club. "Daaruit is naar voren gekomen dat er bij de rvc unaniem een vertrouwensbreuk is ontstaan met betrekking tot het functioneren van De Jong."

Volgens Brands heeft De Jong zelf de beslissing genomen om te vertrekken. "Na enkele dagen bedenktijd heeft John aangegeven dat er voor hem een onmisbare vorm van back-up is weggevallen. We hebben de zaak met het grootst mogelijke respect afgesloten en wensen John oprecht het allerbeste."

'Elke beslissing genomen met draagvlak van hele directie'

De Jong maakte sinds oktober 2018 deel uit van de directie van PSV, waar hij ook een verleden heeft als speler en (hoofd)scout. In totaal was hij 22 seizoenen actief bij de 24-voudig landskampioen.

"De sportieve ambitie van PSV heb ik altijd in alles voorop gesteld, met oog voor de financiële gezondheid van de club", zegt De Jong. "Elke beslissing die deze zomer is genomen, had draagvlak van de hele directie."

"Deze staf en selectie zijn in staat om er een succesvol seizoen van te maken. Als PSV'er heb ik bijna de helft van mijn leven in verschillende rollen bij de club gewerkt. Dat zal ik blijven koesteren."

De werkzaamheden van De Jong worden intern opgevangen zolang de functie nog niet is ingevuld. Frank Arnesen, onlangs vertrokken als technisch directeur bij Feyenoord, zou in beeld zijn als opvolger. Tussen 1994 en 2004 was de 65-jarige Deen al technisch eindverantwoordelijke bij PSV.