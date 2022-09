AZ-trainer Pascal Jansen is benieuwd hoe zijn ploeg zich zondag staande houdt in het Eredivisie-duel met Ajax. De coach vindt dat de Amsterdamse club tot de beste teams van Europa behoort.

"Ajax is Europese top", liet Jansen vrijdag weten op de website van AZ. "De wedstrijd tegen Ajax is altijd interessant. Het is een mooie clash tussen twee teams die mooi voetbal nastreven, maar ook een wedstrijd die een hoop emotie met zich meebrengt."

Terwijl Ajax midweeks in de Champions League een kraker op Anfield tegen Liverpool speelde (1-2-verlies), moest AZ het in de Conference League met een beduidend minder affiche doen. De Alkmaarders ontvingen voetbaldwerg FC Vaduz uit Liechtenstein (4-1-zege).

"Ik heb de wedstrijd van Ajax tegen Liverpool met veel interesse bekeken", zei Jansen, die onder de indruk was van het niveau in het groepsduel in Liverpool. "Vooral de intensiteit bij die wedstrijd lag waanzinnig hoog."

"De spelers van Ajax probeerden wel het spel na te streven dat ze graag willen spelen, maar Liverpool was enorm getergd. Dat is natuurlijk ook de absolute top in Europa. Daar worden verschillen op details gemaakt. Dat bleek in die wedstrijd en dat zal zondag niet anders zijn."

236 Bekijk de samenvatting van Liverpool-Ajax (2-1)

Martins Indi lijkt fit voor duel met Ajax

Jansen kan zondag tegen Ajax naar alle waarschijnlijkheid opnieuw over Bruno Martins Indi beschikken. De AZ-verdediger miste de laatste drie Eredivisie-duels door een blessure en maakte donderdag tegen Vaduz zijn rentree.

"Bruno heeft een aangepast programma gedraaid in aanloop naar het duel met Vaduz", zei Jansen. "De wedstrijd was haalbaar, maar wetende dat we zondag weer een wedstrijd spelen, moeten we wel voorzichtig blijven."

"We hadden ingezet op drie kwartier tot een uur en dat heeft hij prima kunnen volmaken. Vandaag heeft hij vooralsnog geen reactie gehad, dus het ziet ernaar uit dat hij weer volledig beschikbaar is."

Het duel tussen nummer vier AZ en koploper Ajax begint zondag om 16.45 uur. De wedstrijd in het AFAS Stadion staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis.

Stand Eredivisie: 1. Ajax 6-18 (+18)

2. Feyenoord 6-16 (+12)

3. PSV 6-15 (+17)

4. AZ 6-14 (+7)

5. FC Twente 6-13 (+8)

