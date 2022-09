Olympique Lyonnais-trainer Peter Bosz kan zich niet vinden in de recente uitspraken van technisch directeur Vincent Ponsot. In een interview met de Franse krant Le Progrès verhoogde Ponsot donderdag de druk op de Nederlandse coach.

Ponsot zei dat Lyon dit seizoen voor een plek in de top drie moest gaan en benadrukte dat hij op korte termijn resultaten wil zien. "Hij is ervan op de hoogte dat we niet tot februari of maart zullen wachten", zei de technisch directeur over Bosz.

De Nederlandse trainer reageerde vrijdag op de persconferentie voorafgaand aan de kraker van zondag tegen Paris Saint-Germain verrast op de uitspraken van Ponsot. "Tegen mij is er heel wat anders gezegd. We moeten aan het eind van het seizoen in de top drie staan. Niet nu of over een paar weken al."

Olympique Lyonnais ging dit seizoen voortvarend van start in de Ligue 1, maar verloor de laatste twee duels met FC Lorient (3-1) en AS Monaco (2-1). De ploeg van Bosz staat momenteel vijfde en het gat naar nummer drie RC Lens bedraagt vier punten.

Bosz beaamt dat de mindere fase en hoge verwachtingen voor druk zorgen. "Maar dat is niet meer dan normaal", zei de oud-trainer van onder meer Heracles Almelo, Ajax en Vitesse. "Als je trainer bent van een grote club, is er altijd druk. De doelstellingen zijn altijd hoog. Dat hoort erbij."

Peter Bosz staat opnieuw onder druk. Peter Bosz staat opnieuw onder druk. Foto: Getty Images

'Het ligt niet alleen aan hem'

Voor Bosz is de dreiging van een eventueel ontslag niet nieuw. Na zijn succesvolle seizoen bij Ajax ging hij aan de slag bij Borussia Dortmund, waar hij al na 24 duels werd ontslagen. Bij Bayer Leverkusen hield hij het langer vol, maar moest hij na 108 duels alsnog gedwongen vertrekken.

Corentin Tolisso, die ook aanschoof op de persconferentie in aanloop naar het duel met PSG, nam het voor zijn trainer op. "Het ligt niet alleen aan hem of alleen aan de spelers. We zijn een groep en we moeten het ook als groep doen."

"Ik heb gelezen dat de positie van de trainer onder druk zou staan, maar als spelers staan we allemaal achter hem", zei de van Bayern München overgekomen middenvelder. "We willen zondag winnen om de vorige nederlagen weg te poetsen."

De kraker tussen Olympique Lyonnais en Paris Saint-Germain begint zondag om 20.45 uur. Bij een overwinning brengt de ploeg uit Lyon de achterstand op koploper PSG terug tot drie punten.

Bekijk het programma en de stand in de Ligue 1