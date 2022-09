Het Nederlands elftal speelt in november vrijwel zeker 'gewoon' tegen Ecuador in de groepsfase van het WK. Een beroep van Chili, dat het niet eens is met de Ecuadoraanse deelname, is vrijdag afgewezen.

Chili verzet zich al maanden tegen het WK-ticket voor Ecuador, dat in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks Byron Castillo had opgesteld. Volgens de Chilenen was de vleugelspeler niet speelgerechtigd.

Ze zouden daarbij bewijs hebben dat Castillo niet op 10 november 1998 in de Ecuadoraanse stad General Villamil Playas is geboren, maar op 25 juli 1995 in het Colombiaanse Tumaco. Chili eiste dat Ecuador alle acht WK-kwalificatieduels waarin Castillo meespeelde reglementair zou verliezen.

Een klacht van Chili werd in juni afgewezen door de FIFA, waarna het land in juli besloot om in beroep te gaan. Ook dat is nu dus afgewezen. Volgens de beroepscommissie van de FIFA is er onvoldoende bewijs.

De zaak is vermoedelijk nog niet helemaal ten einde. Chili heeft namelijk nog de mogelijkheid om naar sporttribunaal CAS te stappen en gaat daar waarschijnlijk gebruik van maken.

Ecuador zit samen met Nederland, Senegal en gastland Qatar in groep A van het WK. Op 20 november is Qatar de tegenstander in de openingswedstrijd van het toernooi.