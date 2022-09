De kans is groot dat technisch directeur John de Jong snel vertrekt bij PSV, melden VI en Eindhovens Dagblad vrijdag. De Jong wordt onder meer verweten dat hij aan het einde van de afgelopen transferperiode voor de verkoop van sterspeler Cody Gakpo is gaan liggen.

Frank Arnesen, onlangs vertrokken als technisch directeur bij Feyenoord, zou in beeld zijn als opvolger. Tussen 1994 en 2004 was de 65-jarige Deen al technisch eindverantwoordelijke bij PSV.

Op de slotdag van het afgelopen transferwindow zou de PSV-directie "een dringend en dwingend verzoek" van de raad van commissarissen (rvc) hebben gekregen om Gakpo te verkopen. De rvc maakte naar verluidt duidelijk dat óf Gakpo óf middenvelder Ibrahim Sangaré moest worden verkocht met het oog op de financiën.

De 23-jarige Gakpo stond in de laatste dagen van de transfermarkt in de nadrukkelijke belangstelling van onder meer Southampton en Leeds United. Maar de biedingen waren volgens de directie te laag om de aanvaller te verkopen.

Naar verluidt kreeg De Jong de steun van algemeen directeur Marcel Brands en commercieel directeur Frans Janssen bij de beslissing om Gakpo niet te verkopen. Uiteindelijk besloot ook de Oranje-international zelf om bij PSV te blijven.

Cody Gakpo besloot PSV deze zomer trouw te blijven. Cody Gakpo besloot PSV deze zomer trouw te blijven. Foto: ANP

Vertrouwensbreuk tussen rvc en De Jong

Een deel van de rvc van PSV zou "zeer ontstemd" zijn over de handelswijze van de directie. De 45-jarige De Jong is nog niet ontslagen, maar er is wel sprake van "een vertrouwensbreuk van twee kanten". Ook krijgt de directeur naar verluidt het verwijt dat de sportieve voortgang van PSV onder hem is gestagneerd.

PSV liep een maand geleden Champions League-deelname mis door in de play-offs van Rangers FC te verliezen. Daardoor komt de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij dit seizoen in de Europa League uit.

De Jong kwam als middenvelder jaren voor PSV uit. Na zijn loopbaan trad hij in dienst als scout en in 2013 promoveerde hij tot hoofdscout. Vijf jaar later werd de geboren Hagenaar technisch directeur. Hij ligt nog tot medio 2024 vast.