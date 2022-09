Feyenoord-trainer Arne Slot vindt het jammer dat Justin Bijlow niet bij de Oranjeselectie zit. De 24-jarige doelman van Feyenoord behoort niet tot de vier keepers die Louis van Gaal heeft geselecteerd voor de komende Nations-League duels.

"Het is een teleurstelling dat er geen Feyenoorder bij zit", reageerde Slot vrijdag tijdens een persmoment voorafgaand aan PSV-Feyenoord. "Voor Justin vind ik het ook ontzettend jammer, maar ik ben niet verantwoordelijk voor het selectiebeleid van het Nederlands elftal." Bijlow zat wel in de voorselectie van Oranje.

Slot is tevreden over de prestaties van zijn eerste keeper. "Sinds de start van het seizoen heeft Bijlow alle acht wedstrijden gespeeld, waarin hij vijf keer de nul heeft gehouden", benadrukte de coach. "Er was maar één moment waarvan ik dacht: dat is een bal die Justin tegen had kunnen houden. Dat was de tweede goal tegen Lazio."

Bondscoach Van Gaal heeft Andries Noppert, Remko Pasveer, Jasper Cillessen en Mark Flekken geselecteerd. "We hebben een bondscoach om die keuzes te maken. Als hij vindt dat Justin niet bij de beste vier hoort, dan is het aan Justin om nóg beter te gaan presteren", zei Slot.

De Feyenoord-trainer stak zijn doelman een hart onder de riem in aanloop naar de topper tegen PSV. "Ik ben tevreden over hoe hij het doet. Dat is voor Justin denk ik relevant, maar ik denk ook dat hij heel graag zou zien dat de bondscoach hem selecteert. Blijkbaar kijkt die er anders naar, maar die heeft ook andere keuzes dan ik. Voor mij is hij bij Feyenoord de absolute nummer één."

Feyenoord mist alleen Geertruida in Eredivisie-topper

Feyenoord mist zondag in de Eredivisie-topper tegen PSV alleen Lutsharel Geertruida. Hij staat wel weer op het trainingsveld na zijn herstel van de ziekte van Pfeiffer. Geertruida sluit volgende week aan bij Jong Oranje. "Hopelijk gaat hij trainen en spelen, zodat we hem topfit terug hebben na de break."

Sebastian Szymanski is tegen PSV weer beschikbaar. De Poolse middenvelder ontbrak donderdag in de Europa League tegen Sturm Graz (6-0) vanwege een blessure, maar kan volgens Slot zondagmiddag in Eindhoven weer meedoen. Reservekeeper Ofir Marciano keert vermoedelijk ook terug in de selectie.

"Ik ben ontzettend benieuwd naar deze wedstrijd", zei Slot. "PSV is een concurrent van ons en de onderlinge ontmoetingen tussen de clubs uit de top vijf kunnen aan het einde van het seizoen wel eens beslissend zijn voor de eindrangschikking."

De aftrap van het duel tussen PSV-Feyenoord is zondag om 14.30 uur in het Philips Stadion. Ajax gaat op dezelfde dag om 16.45 uur op bezoek bij AZ.