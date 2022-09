Alfred Schreuder is niet verrast dat acht spelers van Ajax in de 25-koppige selectie van Oranje zitten voor de Nations League-duels met Polen en België. De trainer van de Amsterdammers vindt dat zijn spelers dit seizoen goed presteren.

Remko Pasveer, Daley Blind, Jurriën Timber, Devyne Rensch, Davy Klaassen, Kenneth Taylor, Steven Berghuis en Steven Bergwijn hebben een uitnodiging gekregen van bondscoach Louis van Gaal. De 38-jarige Pasveer en de 20-jarige Taylor debuteren in de definitieve selectie.

"Het is geen verrassing dat ze er allemaal bij zitten", zei Schreuder vrijdag op zijn persconferentie in aanloop naar het duel met AZ van zondag. "Taylor vindt het erg gaaf en Pasveer staat er wat nuchterder in. Ze mogen trots zijn. Het is ook fantastisch voor Pasveer dat hij met zijn leeftijd nog bij Oranje komt."

Waar Ajax acht spelers aflevert aan Oranje, staat de teller bij PSV met Cody Gakpo op slechts één oproep. "Dat is inderdaad een groot verschil", erkende Schreuder. "Maar dat zegt mij vooral dat wij goede Nederlandse spelers in de selectie hebben. Misschien meer dan PSV."

Schreuder: 'Liverpool was top, wij niet'

Ajax verloor dinsdag met 2-1 van Liverpool in de Champions League. Schreuder gaf aan dat de nederlaag daarna uitvoerig is besproken met de spelers. "De spelers zijn ook zelfkritisch. Bij het analyseren zien ze ook wat er goed en fout ging."

"De grootste les uit die wedstrijd is vooral de intensiteit waarmee Liverpool speelde. Daar kunnen wij van leren. Liverpool was gewoon top en wij waren niet in ons beste doen. Dat is geen schande."

De trainer van Ajax kan tegen AZ niet over Jorge Sánchez beschikken. De verdediger heeft een knieblessure opgelopen. Owen Wijndal heeft weer meegetraind met de selectie, maar het is afwachten of de vleugelverdediger fit genoeg is om bij de wedstrijdselectie te zitten.

Schreuder verwacht een pittig duel met de Alkmaarders, die de vierde plek in de Eredivisie bekleden. "AZ is voetballend altijd goed, maar uiteindelijk ligt het aan onszelf hoe we presteren", zei de Ajax-trainer.

De wedstrijd tussen Ajax en AZ begint zondag om 16.45 uur in het AFAS Stadion. Het duel staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis.

