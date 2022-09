Ook voetbalsters van Ajax zeggen in het verleden slachtoffer te zijn geworden van grensoverschrijdend gedrag van toenmalig directeur voetbalzaken Marc Overmars. Drie oud-speelsters doen vrijdag anoniem hun verhaal in Het Parool.

Twee van de drie vrouwen vertellen dat Overmars in zijn eerste jaren als Ajax-directeur een voetbalster op een massagetafel in de fysioruimte heeft betast. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd.

Overmars, die tussen 2012 en begin dit jaar directeur bij Ajax was, zou het voorval hebben afgedaan als grap. "Maar zo werd het niet beleefd", zegt een van hen in Het Parool.

Meerdere speelsters van Ajax hadden volgens de oud-voetbalsters ervaringen met Overmars "die niet in de haak waren". Ook Merel van Dongen, tussen 2015 en 2018 speler van Ajax Vrouwen, "hoorde weleens wat". "Hij maakte weleens een opmerking waarvan je dacht: niet zo netjes, niet professioneel. Hij zag ons niet alleen als werknemer, maar ook als flirtmateriaal."

De 49-jarige Overmars, nu directeur bij het Belgische Royal Antwerp FC, laat bij monde van een woordvoerder weten niet te willen reageren op de nieuwe beschuldigingen. Het is voor het eerst dat ook (oud-)speelsters van Ajax met hun ervaringen met het gedrag van Overmars naar buiten komen.

Oud-Ajax-speelster Daphne Koster, nu manager vrouwenvoetbal bij de Amsterdammers, zei afgelopen zomer in de documentairereeks Op weg naar de top al wel dat het grensoverschrijdende gedrag bekend was bij het vrouwenteam. Volgens Koster werd erover gezwegen door de angstcultuur die er heerste.

De wanpraktijken van Overmars kwamen begin februari aan het licht door een onderzoek van NRC. De 86-voudig international stuurde "gedurende een langere periode" grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega's en stapte op. Amper twee maanden na zijn ontslag bij Ajax werd Overmars al aangesteld als directeur bij Antwerp.