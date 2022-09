Ruud van Nistelrooij kijkt uit naar de topper met Feyenoord komende zondag. De trainer van PSV is onder de indruk van het spel van de Rotterdamse ploeg en de inbreng van coach Arne Slot.

Feyenoord won donderdagavond met 6-0 van Sturm Graz in de Europa League. PSV zou aanvankelijk een duel met Arsenal spelen, maar de wedstrijd in Londen werd uitgesteld vanwege het overlijden van koningin Elizabeth.

"De hand van Arne Slot is zichtbaar", zei Van Nistelrooij vrijdag op een persconferentie tegenover onder meer ESPN. "Wij kunnen onze borst natmaken, maar dat wisten we al. Ze zijn in vorm en hebben vertrouwen getankt."

"We hoefden geen rekening te houden met het reizen heen en terug en de wedstrijd in Londen. We willen daar het maximale uit halen en ons zo goed mogelijk voorbereiden op zondag. Het is een fantastisch affiche, een topwedstrijd in de Eredivisie voor eigen publiek. Daar hebben we ontzettend veel zin in."

Van Nistelrooij: 'We zijn nog wisselvallig'

Van Nistelrooij erkende dat het spel van PSV in de afgelopen drie wedstrijden beter kon. De Eindhovenaren verloren van FC Twente (2-1), speelden gelijk tegen Bodø/Glimt (1-1) en wonnen ternauwernood van RKC Waalwijk (1-0).

"Het is nog wisselvallig, maar zondag hebben we een uitgelezen mogelijkheid om ons te laten zien", zei de PSV-coach. "In dit team zit karakter. We hebben laten zien dat we resultaat kunnen halen in moeilijke wedstrijden. Je kunt niet een heel seizoen lang fantastisch voetballend alles winnen."

Door de blessure van Luuk de Jong heeft Van Nistelrooij in de afgelopen wedstrijden meerdere spelers in de spits geprobeerd. De coach hoopt dat De Jong na de komende interlandperiode weer beschikbaar is. "Elke week dat hij er niet bij is, is een tegenvaller", stelde Van Nistelrooij.

De wedstrijd tussen nummer drie PSV en nummer twee Feyenoord begint zondag om 14.30 uur. Koploper Ajax gaat later op de dag (16.45 uur) op bezoek bij AZ, de nummer vier van de ranglijst.