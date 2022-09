Etienne Vaessen en Michiel Kramer van RKC Waalwijk hebben een boete van 1.000 euro gekregen voor hun kritiek op de arbitrage na de verloren uitwedstrijd tegen PSV (1-0). De doelman en de spits zijn ook voorwaardelijk voor een duel geschorst, met een proeftijd van een jaar.

Vaessen en Kramer spuwden zondag na de wedstrijd hun gal vanwege het verloop van de slotfase in het Philips Stadion. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük gaf PSV in blessuretijd een strafschop, nadat RKC-verdediger Hans Mulder met een hoog been het hoofd van Xavi Simons had geraakt.

Cody Gakpo maakte geen fout van 11 meter en bezorgde PSV zo een benauwde zege. Een woedende Kramer maakte vlak na het duel in gesprek met ESPN gehakt van het besluit van Gözübüyük en noemde het onder meer een "topclubpenalty".

Een net zo boze Vaessen sprak later woorden van gelijke strekking. "Ik zou de scheidsrechter en videoscheidsrechter voor drie weken schorsen", zei de keeper tegen de NOS.

Michiel Kramer was vol ongeloof na de wrange nederlaag tegen PSV. Michiel Kramer was vol ongeloof na de wrange nederlaag tegen PSV. Foto: ANP

Kramer en Vaessen mogelijk niet meer beschikbaar voor media

Eerder deze week werd bekend dat de aanklager betaald voetbal een vooronderzoek was gestart naar uitspraken van de twee RKC-spelers. Hoewel RKC het schikkingsvoorstel "buitenproportioneel" noemt, zijn de Waalwijkers wel akkoord gegaan om de focus op het voetbal te houden.

RKC laat het daar desondanks niet bij. De huidige nummer twaalf van de Eredivisie wil het voorval "op het juiste niveau en binnen het daarvoor bedoelde gremium bespreekbaar maken". De kans is bovendien aanwezig dat Kramer en Vaessen voorlopig niet voor vragen van de media beschikbaar zijn.

"Dat gaan we intern bekijken. Hoe spijtig dit ook is, wij kunnen het risico niet lopen dat wij een belangrijke speler gaan missen vanwege de voorwaardelijke straf die gegeven is door de manier waarop de aanklager schijnbaar naar deze interviews kijkt", zo staat er in een verklaring van RKC.

De Brabanders vervolgen de Eredivisie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen SC Cambuur. Het duel in het Mandemakers Stadion begint om 20.00 uur.