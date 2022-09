Brian Brobbey, Xavi Simons en Ryan Gravenberch zijn nog in de race voor de Golden Boy Award. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan het grootste Europees voetbaltalent onder de 21 jaar.

Op de shortlist van organisator Tuttosport staan veertig spelers, onder wie Eduardo Camavinga (Real Madrid), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Pedri (FC Barcelona) en Nuno Mendes (Paris Saint-Germain). Uiteindelijk zullen er twintig namen overblijven waaruit de jury de winnaar kiest.

Brobbey vertrok in 2021 transfervrij van Ajax naar RB Leipzig. Nog geen half jaar later stond hij weer op huurbasis voor de Amsterdammers binnen de lijnen. De twintigjarige aanvaller kwam uit in elf competitiewedstrijden voor Ajax, waarin hij zeven keer scoorde. In juli kocht Ajax de jeugdspeler terug voor ruim 16 miljoen euro.

Bayern München kocht afgelopen zomer Ryan Gravenberch voor ruim 18 miljoen euro van Ajax. De twintigjarige middenvelder speelde het afgelopen seizoen acht Champions League-duels voor de Amsterdammers en debuteerde tevens in het Nederlands elftal.

De negentienjarige Simons begon in de jeugd bij FC Barcelona, waarna hij in 2019 de overstap maakte naar Paris Saint-Germain. Sinds deze zomer komt hij uit voor PSV, waar hij nu al grote indruk maakt. Simons maakte in dit prille seizoen al zes goals in de Eredivisie.

Van der Vaart was de eerste winnaar

De Golden Boy Award wordt sinds 2003 uitgereikt door de krant Tuttosport. In de jury zitten journalisten van grote sportmedia. De eerste editie werd gewonnen door Rafael van der Vaart die toen voor Ajax uitkwam.

Erling Haaland, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Mario Götze en Matthijs de Ligt zijn enkele namen op de erelijst van de prestigieuze award. In 2021 won Pedri, die dit jaar weer genomineerd is, de Golden Boy Award.