Aminata Diallo is vrijdagochtend opgepakt in verband met de zware mishandeling van PSG-speelster Kheira Hamraoui, haar voormalige ploeggenoot. Het is de tweede keer dat Diallo wordt gearresteerd in de zaak. Woensdag werden er ook drie mannen opgepakt.

De 32-jarige Hamraoui werd vorig jaar na een feestje ernstig mishandeld. Diallo en Hamraoui, voormalige concurrenten van elkaar op het middenveld bij Paris Saint-Germain, zaten na een feestje samen in een auto in Parijs. Twee gemaskerde mannen hielden het voertuig aan en trokken Hamraoui uit de auto, om vervolgens met ijzeren staven op haar benen te slaan.

Aanvankelijk werd gedacht dat Diallo te maken had met de mishandeling en dat ze een vriend had ingeschakeld om haar medespeelster te verwonden. De 27-jarige Diallo werd na het incident samen met een vriend gearresteerd. De twee ontkenden iets met de toetakeling van Hamraoui te maken te hebben.

De drie mannen die eerder deze week werden aangehouden, van wie er minstens één een strafblad heeft, zijn door de Franse politie in hechtenis genomen in verband met de geruchtmakende mishandeling. Deze verdachten worden vrijdag aan de rechter voorgeleid.

In april hield de Franse politie ook al een verdachte aan in de zaak rond de speelster van PSG. Het bureau van de aanklager in Versailles liet de man dezelfde dag nog vrij.

Kheira Hamraoui speelt nog bij Paris Saint-Germain, maar is uitgesloten van de selectie. Foto: Getty Images

Hamraoui buiten PSG-selectie, Diallo heeft geen club

Hamraoui staat tot juni 2023 onder contract bij PSG, maar wordt al sinds het einde van het afgelopen seizoen buiten de selectie gehouden. Sabrina Delannoy, de plaatsvervangend sportdirecteur bij de vrouwen van PSG, zei vorige week in een interview met Canal+ dat dat de rest van het seizoen zo blijft.

Diallo speelt niet meer bij Paris Saint-Germain, omdat haar contract afgelopen zomer niet werd verlengd. Ze is momenteel clubloos.