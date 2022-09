Doelmannen Andries Noppert en Remko Pasveer en middenvelder Kenneth Taylor debuteren in de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor de komende Nations League-duels met Polen en België. Justin Bijlow ontbreekt in de 25-koppige groep van bondscoach Louis van Gaal die vrijdag bekend is gemaakt.

Ten opzichte van de voorselectie zijn er zeven spelers afgevallen. Het gaat naast Feyenoord-keeper Bijlow om Ryan Gravenberch, Brian Brobbey, Jordy Clasie, Jeremie Frimpong, Pascal Struijk en Joey Veerman. Brobbey zit net als PSV-middenvelder Xavi Simons bij Jong Oranje.

Vooral de afwezigheid van Bijlow is opvallend. De zesvoudig international was eind vorig jaar nog eerste keus onder Van Gaal, maar miste de vorige interlandperiode in juni door een blessure. Dit seizoen is Bijlow gewoon weer eerste doelman bij Feyenoord, al is de concurrentie onder de lat iets groter geworden.

De 28-jarige Noppert maakt dit seizoen een goede indruk bij sc Heerenveen en zit voor het eerst bij de definitieve selectie. Ook Pasveer, dinsdag nog uitblinker bij Ajax in de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool (2-1-verlies), mag hopen op zijn eerste speelminuten in het Nederlands elftal.

Daarbij komt dat Jasper Cillessen door zijn zomerse transfer naar NEC weer verzekerd is van een basisplaats. De 63-voudig international lijkt de eerste keus van Van Gaal, terwijl ook SC Freiburg-doelman Mark Flekken dit jaar twee duels voor Oranje keepte.

Ajax is met liefst acht spelers hofleverancier in de selectie van Van Gaal. Van PSV zit alleen Cody Gakpo erbij en Feyenoord is helemaal niet vertegenwoordigd.

Selectie Oranje (25 spelers) Keepers: Jasper Cillessen (NEC), Mark Flekken (SC Freiburg), Andries Noppert (sc Heerenveen), Remko Pasveer (Ajax)

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Jurriën Timber (Ajax), Matthijs de Ligt (Bayern München), Tyrell Malacia (Manchester United), Bruno Martins Indi (AZ), Devyne Rensch (Ajax), Stefan de Vrij (Internazionale)

Middenvelders: Frenkie de Jong (FC Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Kenneth Taylor (Ajax)

Aanvallers: Steven Berghuis (Ajax), Steven Bergwijn (Ajax), Cody Gakpo (PSV), Vincent Janssen (Royal Antwerp), Memphis Depay (FC Barcelona), Wout Weghorst (Besiktas)

'Laatste mogelijkheid om jongens aan het werk te zien'

Deze definitieve selectie voor de komende Nations League-duels geeft een indicatie van de groep die in november mee mag naar het WK in Qatar. Na deze interlandperiode komt Oranje pas op 14 november weer bij elkaar, een week voor de eerste wedstrijd op het mondiale eindtoernooi.

"Voor ons is dit de laatste mogelijkheid de jongens aan het werk te zien, voor we onze WK-selectie bekend moeten maken", zegt Van Gaal. "Zoals ik al vaker heb gezegd is de voorbereidingstijd voor dit WK extreem kort, dus ik moet alle beschikbare tijd goed benutten."

Het Nederlands elftal begint de interlandperiode donderdag in Warschau tegen Polen. Op zondag 25 september neemt de ploeg van Van Gaal het in de Johan Cruijff ArenA op tegen België in de 'Derby der Lage Landen'.

Nederland gaat met tien punten aan kop in groep 4 van divisie A in de Nations League. Oranje won drie van zijn eerste vier wedstrijden; alleen Polen wist de ploeg van Van Gaal in juni in De Kuip van een overwinning te houden (2-2).