Lazio-trainer Maurizio Sarri heeft donderdagavond na de zware nederlaag in de Europa League tegen FC Midtjylland (5-1) gedreigd met een vertrek. De Italiaan was fel op de persconferentie na afloop van de wedstrijd en eist een verklaring van zijn spelers voor hun "arrogante" houding op het veld.

"Zulke plotselinge ineenstortingen hebben we vorig jaar ook een paar keer gezien. Dat gebrek aan motivatie is moeilijk te begrijpen", zei de 63-jarige Sarri op zijn persconferentie. "Ik moet uitzoeken waar dit door komt. Misschien moet ik een stap terug doen of zijn er bepaalde spelers die moeten vertrekken."

Vorige week begon Lazio de Europa League met een klinkende zege voor eigen publiek op Feyenoord (4-2). De Romeinen gingen donderdagavond hard onderuit tegen FC Midtjylland, de nummer twee van afgelopen seizoen in de Deense competitie.

"Het was niet eens een wedstrijd", mopperde Sarri. "We speelden arrogant. We hebben hier drie dagen voor gewaarschuwd, maar het hielp blijkbaar niet. Dit valt heel moeilijk te begrijpen."

Bij Sky Italia liet Sarri weten dat hij de spelers nog niet heeft gesproken. "Mijn spelers krijgen het nog wel te horen. Ik zal een verklaring van hen eisen."

In groep F van de Europa League hebben alle clubs nu na twee wedstrijden drie punten. Op basis van het doelsaldo gaat Feyenoord, dat donderdag Sturm Graz met 6-0 versloeg, aan kop. In de Serie A staat Lazio met elf punten uit zes wedstrijden op de zevende plaats.