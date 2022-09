Nederland heeft deze week ondanks de zeges van AZ en Feyenoord iets terrein prijsgegeven op de coëfficiëntenlijst van de UEFA. Portugal, de belangrijkste concurrent in de strijd om de zesde plek en daarmee twee rechtstreekse Champions League-tickets, wist het gat iets te verkleinen.

Drie van de vier Portugese clubs wonnen deze week hun Europese wedstrijd. Benfica en Sporting CP versloegen respectievelijk Juventus (1-2) en Tottenham Hotspur (2-0) in de Champions League en SC Braga was in de Europa League te sterk voor 1. FC Union Berlin (1-0). Alleen FC Porto verloor - in de Champions League met 0-4 van Club Brugge - en pakte geen punten.

Namens Nederland won Feyenoord in de Europa League met 6-0 van Sturm Graz en in de Conference League rekende AZ in de slotfase af met FC Vaduz (4-1). Daar bleef het bij, want Ajax ging dinsdag ten onder tegen Liverpool (2-1). Nederland pakte zodoende 0,8 punten, 0,2 minder dan Portugal.

Een overwinning is twee punten waard voor de coëfficiëntenlijst, maar dat aantal moet nog worden gedeeld door het aantal clubs waarmee een land het Europese seizoen is begonnen. Dat is in het nadeel van Portugal: 'onze' concurrent begon met zes clubs en heeft er nog maar vier over. Nederland is ook nog met vier clubs vertegenwoordigd, maar begon de Europese campagne met vijf teams.

Top 10 UEFA-coëfficiëntenlijst periode 2018-2023 1. Engeland - 91,570

2. Spanje - 81,998

3. Duitsland - 70,106

4. Italië - 64,069

5. Frankrijk - 52,331

6. Nederland - 50,900

7. Portugal - 49,049

8. Schotland - 35,800

9. België - 33,200

10. Oostenrijk - 32,000

AZ boekte donderdagavond een zwaarbevochten overwinning op FC Vaduz. AZ boekte donderdagavond een zwaarbevochten overwinning op FC Vaduz. Foto: Pro Shots

PSV kwam deze week niet in actie

Ondanks de goede Europese week van Portugal is er nog weinig aan de hand voor Nederland, dat de zesde plek nog altijd stevig in handen heeft. Als die positie wordt behouden, dan plaatsen de kampioen en de nummer twee van het Eredivisie-seizoen 2023/2024 zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League.

Daarbij komt dat PSV deze week geen punten kon veroveren voor Nederland. De Eindhovenaren zouden donderdag in de Europa League tegen Arsenal spelen, maar dat duel werd naar 20 oktober verplaatst omdat er te weinig politieagenten beschikbaar waren vanwege het overlijden van de Britse koningin Elizabeth.

Waar de voorsprong op Portugal iets slonk, is de overbrugbare achterstand op nummer vijf Frankrijk juist iets verkleind. Alleen Paris Saint-Germain wist deze week zijn Europese wedstrijd te winnen. De Parijzenaars waren in de Champions League met 1-3 te sterk voor Maccabi Haifa.

Het voordeel voor Nederland is dat zeges in de Champions League net zo veel waard zijn als een overwinning in de Europa League of de Conference League. De volgende Europese speelronde is vanwege de interlandperiode niet al volgende week, maar pas in de eerste week van oktober.