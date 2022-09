Eran Zahavi ontbreekt vanwege een conflict over de indeling van hotelkamers in de selectie van de Israëlische voetbalploeg voor de komende wedstrijden in de Nations League. De topscorer aller tijden van Israël met 33 doelpunten denkt dat hij ook niet meer terugkeert in de nationale ploeg.

"Jammer dat we uit elkaar gaan vanwege een beslissing die me in mijn professionaliteit belemmert", schrijft de oud-speler van PSV in een lange verklaring op Instagram. De 35-jarige aanvaller was het de laatste jaren gewend om een hotelkamer voor zichzelf te hebben en die niet te hoeven delen met een teamgenoot.

"Om de simpele reden dat ik voor iedere training of wedstrijd vroeg opsta om te eten, bidden en mijn ochtendvoorbereidingen te doen. En 's avonds ga ik altijd vroeg naar bed, om klaar te zijn voor de volgende training of wedstrijd."

De nieuwe technisch directeur Yossi Benayoun, recordinternational van Israël met 101 wedstrijden, besloot dat privilege in te trekken. Zahavi kreeg te horen dat hij bij de nationale ploeg zijn hotelkamer weer moet delen met een teamgenoot.

Zeventigvoudig international Zahavi, die afgelopen zomer na twee jaar bij PSV terugkeerde bij Maccabi Tel Aviv, heeft naar eigen zeggen voorgesteld om zelf te betalen voor een eigen kamer. De bond ging daar niet mee akkoord.

Daardoor ontbreekt Zahavi nu in de selectie die de nieuwe bondscoach Alon Hazan presenteerde voor de duels met Albanië (Nations League) en Malta (vriendschappelijk). "Helaas heeft de bond besloten mij niet uit te nodigen vanwege het 'kamerverhaal'. Tot mijn grote verdriet eindigt mijn bijdrage aan het Israëlische elftal waarschijnlijk hier."