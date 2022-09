Coach Erik ten Hag is blij dat Cristiano Ronaldo donderdag tot scoren kwam bij de 0-2-zege van Manchester United op FC Sheriff in de Europa League. De Portugese aanvaller benutte een penalty en scoorde zodoende voor het eerst dit seizoen.

"Ronaldo had dat doelpunt nodig", zei Ten Hag na afloop tegenover de Engelse pers. "Hij was al vaak dicht bij een goal en wilde dit zo graag. We zijn blij voor hem, de ploeg wilde hem graag een doelpunt bezorgen. Je weet dat Cristiano de strafschop gaat benutten."

Het betekende voor Ronaldo zijn eerste goal onder Ten Hag. Bovendien was het doelpunt zijn eerste treffer in de Europa League. Ten Hag verwacht dat Ronaldo nog meer gaat scoren als de Portugees zijn conditie nog iets verbetert.

"Als hij nog fitter wordt, zal hij zeker meer gaan scoren", aldus de trainer, die benadrukte dat Ronaldo volledig aan United is toegewijd. "Er was wat rumoer rond hem, maar hij is met zijn gedachten bij United. Zijn teamgenoten weten hem op het veld ook steeds beter te vinden."

Ten Hag: 'We waren zoekende'

Ten Hag zag dat United donderdag in de beginfase moeite had met FC Sheriff. Na ruim een kwartier spelen brak Jadon Sancho de ban door na een individuele actie knap te scoren.

"De eerste tien minuten waren we zoekende, maar na de openingsfase werden we steeds beter. Het was een geweldige goal van Sancho. Ik ben blij voor hem. Hij doet het goed. Maar er is nog ruimte voor verbetering, want hij heeft zoveel kwaliteiten."

Door de zege heeft United de eerste drie punten te pakken in groep E van de Europa League. De club van Ten Hag staat tweede in de poule achter Real Sociedad, dat vorige week met 0-1 won van 'The Red Devils'. De volgende groepswedstrijd voor United is op 6 oktober, uit bij het Cypriotische Omonia.