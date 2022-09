Arne Slot ziet de 6-0-overwinning van Feyenoord op Sturm Graz als bevestiging dat zijn spelers steeds fitter worden. De trainer van de Rotterdammers is vanzelfsprekend blij met die ontwikkeling.

Volgens Slot is Oussama Idrissi - hij kreeg zijn kans en liet zich gelden met een goal, een assist én een voorassist - er een "prachtig voorbeeld" van dat zijn selectie over steeds meer conditionele inhoud beschikt.

"Die fitheid is een ontzettend belangrijk onderdeel om onze manier van spelen uit te voeren. Je moet zonder bal veel lopen en daarna nog overhebben voor je aanvallende acties. We weten elkaar ook makkelijker en beter te vinden", zei Slot tegen ESPN.

Halverwege was het al 4-0 in De Kuip, waarbij Feyenoord heel efficiënt met de kansen omging. Ondanks die royale score viel het kwaliteitsverschil volgens Slot zeker in de beginfase erg mee.

"Het zal nu toegeschreven worden aan het feit dat Sturm Graz er helemaal niets van kan, maar in de eerste twintig minuten voelden we hun dreiging", benadrukte hij. "Ze kwamen een paar keer dreigend door."

159 Bekijk de samenvatting van Feyenoord-Sturm Graz (6-0)

'Goal van Danilo was de mooiste'

Van de zes doelpunten vond Slot de derde goal de mooiste. Na een fraaie aanval over links, waarbij Marcos López werd vrijgespeeld door Idrissi, was spits Danilo het eindstation.

"We waren dusdanig goed aan de bal dat we vrij makkelijk tot kansen kwamen en heel mooie goals maakten. Het doelpunt van Danilo was vanuit trainersoogpunt het mooist, want dat was bijna ingestudeerd vanaf het trainingsveld."

Feyenoord nam met de overwinning revanche voor vorige week, toen de start van het Europa League-seizoen een debacle werd met een kansloze 4-2-nederlaag bij Lazio. In de tweede speelronde ging Lazio verrassend met maar liefst 5-1 onderuit bij FC Midtjylland.

Zondag wacht Feyenoord opnieuw een flinke test, wanneer in de Eredivisie een uitwedstrijd tegen PSV op het programma staat. Daarna volgt een interlandperiode.

105 Danilo zet Feyenoord na fraaie aanval op 3-0 tegen Sturm Graz

