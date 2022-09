AZ-trainer Pascal Jansen vindt dat FC Vaduz ten onrechte wordt gezien als een tegenstander waar je makkelijk van kunt winnen. Zijn ploeg kon donderdag in het Conference League-duel met de opponent uit Liechtenstein pas in de slotfase het verschil maken: 4-1.

"Je ziet dat ze misschien wel beter waren dan iedereen in eerste instantie dacht", zei AZ-trainer Jansen tegen ESPN over de nummer negen van de tweede divisie in Zwitserland. "Ze spelen het spel waar ze goed in zijn."

AZ kende een stroef begin in het AFAS Stadion, maar kwam na negentien minuten op een 1-0-voorsprong dankzij een wat fortuinlijke treffer van Yusuf Barasi. Drie minuten later stond het alweer gelijk door een doelpunt van Anthony Goelzer.

"Wij geven te veel ruimtes weg, met name in de eerste helft. Dan geef je je tegenstander te veel gelegenheid om te scoren", aldus de 49-jarige Jansen. "We moeten aan de bal minder slordig zijn, anders loop je tegen lastige countersituaties aan."

Sam Beukema maakte de 2-1 voor AZ tegen FC Vaduz. Foto: Getty Images

'Verdediging klopte van geen meter'

Pas in de 81e minuut wist AZ weer op voorsprong te komen, terwijl de Alkmaarders al twintig minuten met een man meer op het veld stonden door een rode kaart voor Vaduz-keeper Benjamin Büchel. Sam Beukema maakte het bevrijdende doelpunt.

In de blessuretijd breidden Yukinari Sugawara en Dani de Wit de score uit tot 4-1 voor AZ. De ploeg van Jansen staat met twee overwinningen uit twee wedstrijden bovenaan in groep E.

"Het was een moeizame wedstrijd. Vooral in de eerste helft klopte onze verdediging voor geen meter", aldus Beukema. "Alles wat we deden, leverde een grote counterkans op. We wisten dat zij konden counteren en dan laten we het toch toe."

Zondag neemt AZ het in de Eredivisie op tegen koploper Ajax. Op 6 oktober is de volgende Conference League-groepswedstrijd van de Alkmaarders. Dat spelen ze thuis tegen Apollon Limassol.