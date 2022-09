AZ heeft donderdag in de Conference League met veel moeite gewonnen van voetbaldwerg FC Vaduz: 4-1. Vlak voor tijd voorkwamen Sam Beukema, Yukinari Sugawara en Dani de Wit een blamage tegen de opponent uit Liechtenstein, die na een uur spelen met tien man verder moest.

Voor Vaduz betekende het duel in Alkmaar de eerste uitwedstrijd in een Europees hoofdtoernooi ooit. De club plaatste zich voor het toernooi door in Liechtenstein de beker te winnen en vervolgens drie voorrondes te overleven. Vaduz komt uit in de tweede divisie van Zwitserland, omdat Liechtenstein geen eigen profcompetitie heeft.

AZ leek op papier dus een gemakkelijke avond tegemoet te gaan, maar Vaduz bood veel weerstand. De Alkmaarders kwamen op voorsprong via basisdebutant Yusuf Barasi, maar even later scoorde Anthony Goelzer namens de bezoekers. In de tweede helft werd Vaduz-doelman Benjamin Büchel met rood van het veld gestuurd, maar ook daarna kwam AZ lange tijd niet tot scoren. Pas vlak voor tijd kwam de thuisploeg nog tot 4-1.

AZ blijft door de overwinning met zes punten uit twee duels aan de leiding in groep E van de Conference League. Dnipro-1, dat vorige week nog met 0-1 verloor van de ploeg van coach Pascal Jansen, won op bezoek bij het Cypriotische Apollon Limassol met 1-3 en bezet met drie punten plek twee in de poule.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de overtreding van Vaduz-doelman Benjamin Büchel, die werd bestraft met rood, te bekijken.

Veel absenties bij AZ

AZ kampte voorin met personele problemen. Aanvallers Vangelis Pavlidis, Jasper Karlsson en Hakon Evjen zijn geblesseerd, waardoor Jansen een plek inruimde voor een basisdebutant. De zelf opgeleide Barasi mocht in de punt van de aanval starten.

De aanvaller was in de eerste twintig minuten de gevaarlijkste man bij AZ. Zo omspeelde hij na een steekbal van Jens Odgaard doelman Büchel, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald door verdediger Cédric Gasser. Twee minuten later was het wel raak voor Barasi. Een van richting veranderd schot belandde met enig fortuin achter de keeper.

AZ kon niet lang nagenieten van de openingstreffer, want Vaduz kwam snel met een weerwoord. Bij een counter van de bezoekers belandde de bal bij de geheel vrijstaande Anthony Goelzer, die met een droge knal voor de gelijkmaker zorgde. Het spel van AZ in het restant van de eerste helft viel erg tegen, waardoor de ploeg bij rust onder gefluit van het thuispubliek de kleedkamer opzocht.

Na een uur spelen moest Vaduz met tien man verder. Doelman Büchel kreeg rood na een overtreding op Odgaard vlak buiten het strafschopgebied. De daaropvolgende vrije trap van Tijjani Reijnders werd gekeerd door de ingevallen doelman Gion Chande, waarna Barasi bij de rebound op de lat kopte.

Daarna domineerde AZ volledig, maar Chande bleek een ware sta-in-de-weg. Beukema brak tien minuten voor tijd de ban door een voorzet van invaller Milos Kerkez te promoveren tot doelpunt. In blessuretijd kwamen ook Sugawara en De Wit nog tot scoren: 4-1. Sugawara kon na een rush afwerken en De Wit kopte een voorzet van opnieuw Kerkez raak.

AZ staat nu met zes punten uit twee wedstrijden bovenaan in groep E. Op 6 oktober is de volgende groepswedstrijd van de Alkmaarders. Dat spelen ze thuis tegen Apollon Limassol.