FK Bodø/Glimt heeft een week na het 1-1-gelijkspel tegen PSV de eerste zege geboekt in de Europa League. De Noorse ploeg won thuis met 2-1 van FC Zürich. Manchester United heeft op bezoek bij het Moldavische FC Sheriff geen fout gemaakt. Mede dankzij de eerste goal van Cristiano Ronaldo onder Erik ten Hag won de Premier League-ploeg eenvoudig: 0-2.

Bodø/Glimt leek vlak voor rust op achterstand te komen tegen FC Zürich, maar de VAR haalde een streep door de treffer van Tosin Aiyegun. Na de pauze kwam de thuisploeg snel op 2-0 door een eigen goal van Ole Selnaes en een treffer van Hugo Vetlesen.

FC Zürich deed tien minuten voor tijd nog iets terug via Donis Avdijaj. Na de treffer van de oud-aanvaller van FC Emmen, Willem II en Roda JC vielen er echter geen goals meer. Het betekende de veertiende thuiszege van Bodø/Glimt op rij in Europees verband.

Bodø/Glimt gaat aan de leiding in groep A met vier punten uit twee duels. De wedstrijd tussen groepsgenoten Arsenal en PSV werd deze week uitgesteld vanwege het overlijden van koningin Elizabeth. Dit duel wordt op 20 oktober ingehaald.

Stand groep A in Europa League 1. Bodø/Glimt 2-4 (+1)

2. Arsenal 1-3 (+1)

3. PSV 1-1 (0)

4. FC Zürich 2-0 (-2)

Ronaldo scoort voor United

Ronaldo benutte voor Manchester United vlak voor rust een penalty tegen FC Sheriff na een overtreding op diens landgenoot Diogo Dalot. Met een lage schuiver zette de aanvaller zijn ploeg op 2-0, nadat Jadon Sancho eerder in de wedstrijd de score had geopend namens United.

Het betekende voor Ronaldo zijn eerste doelpunt van het seizoen. Zijn laatste treffer dateerde van 2 mei, toen hij eveneens vanaf de penaltystip scoorde in het Premier League-duel met Brentford. Bovendien was het doelpunt - na 140 goals in de Champions League - zijn eerste treffer in de Europa League.

United leek zich na de goal van Ronaldo nauwelijks in te spannen om de score serieus op te voeren en kwam verdedigend niet in de problemen. FC Sheriff, dat vorig seizoen in de Champions League nog stuntte met een 1-2-zege bij Real Madrid, loste slechts twee schoten op doel.

Bij United hadden onder anderen zomeraanwinsten Lisandro Martínez, Tyrell Malacia en Antony een basisplaats. Malacia maakte de hele wedstrijd vol, terwijl de twee oud-Ajacieden in de slotfase werden gewisseld. De geblesseerde Donny van de Beek ontbrak in de selectie van Ten Hag.

United was de groepsfase van de Europa League vorige week begonnen met een 0-1-nederlaag tegen Real Sociedad. De Spaanse club zegevierde donderdag tegen het Cypriotische Omonia opnieuw (2-1) en gaat alleen aan de leiding in groep E.

Stand groep E in Europa League 1. Real Sociedad 2-6 (+2)

2. Manchester United 2-3 (+1)

3. FC Sheriff 2-3 (+1)

4. Omonia 2-0 (-4)

Cristiano Ronaldo viert zijn doelpunt met Antony. Cristiano Ronaldo viert zijn doelpunt met Antony. Foto: Getty Images

Freiburg zet Bundesliga-vorm door in Europa League

In groep G van de Europa League zette Freiburg met Oranjedoelman Mark Flekken de uitstekende vorm door. Op bezoek bij Olympiacos, dat vlak voor de wedstrijd de komst van James Rodríguez bekendmaakte, beleefde Freiburg een probleemloze avond.

Freiburg won in Griekenland met 0-3 dankzij doelpunten van Nicolas Höfler en Michael Gregoritsch (tweemaal). Flekken maakte de hele wedstrijd een solide indruk onder de lat bij Freiburg, dat na zes duels de verrassende nummer twee in de Bundesliga is.

Bij AS Monaco-Ferencváros kon Myron Boadu zijn ploeg niet behoeden voor een nederlaag. De enkelvoudig international kwam negen minuten voor tijd het veld in bij een 0-1-achterstand en slaagde er niet in de gelijkmaker en zijn eerste doelpunt van het seizoen te maken.

Bij Villarreal maakte Arnaut Danjuma na vijf maanden blessureleed zijn officiële rentree in het gewonnen Conference League-duel met Hapoel Be'er Sheva (1-2). De Oranje-international viel een kwartier voor tijd in, toen de eindstand al op het scorebord stond.

Mark Flekken en zijn ploeggenoten bedanken het publiek in Griekenland. Mark Flekken en zijn ploeggenoten bedanken het publiek in Griekenland. Foto: AP

