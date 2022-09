Feyenoord heeft zich donderdag in de Europa League op overtuigende wijze hersteld van de kansloze nederlaag van vorige week bij Lazio. In de eigen Kuip werd met 6-0 gewonnen van een zwak Sturm Graz. Halverwege was het al 4-0.

In de eerste helft leidde vrijwel iedere kans tot een doelpunt, waarbij Feyenoord soms wat geluk had. Binnen tien minuten tekende Alireza Jahanbakhsh voor 1-0, waarna Dávid Hancko, Danilo en opnieuw Jahanbakhsh de score opvoerden.

Vroeg in de tweede helft leek Jahanbakhsh zijn hattrick de voltooien, maar een VAR-ingreep voorkwam dat. Tien minuten later zorgde invaller Santiago Giménez alsnog voor 5-0 en verzorgde Oussama Idrissi het slotakkoord in het eenzijdige duel.

In het andere groepsduel ging Lazio zeer verrassend met 5-1 onderuit bij FC Midtjylland. Daarmee kwamen de Italianen nog goed weg, want de thuisclub miste ook nog een penalty. Alle clubs in groep F hebben nu drie punten.

Over drie weken staan in de derde speelronde FC Midtjylland-Feyenoord en Sturm Graz-Lazio op het programma. Zondag wacht Feyenoord in de Eredivisie een uitwedstrijd tegen PSV.

Stand groep F 1. Feyenoord 2-3 (+4)

2. FC Midtjylland 2-3 (+3)

3. Lazio 2-3 (-2)

4. Sturm Graz 2-3 (-5)

131 Jahanbakhsh rondt sluw genomen vrije trap van Feyenoord af

Feyenoord erg efficiënt in eerste helft

Het zag er donderdag in de beginminuten nog niet naar uit dat Feyenoord een makkelijke avond zou beleven. De Rotterdammers moesten uitkijken bij aanvallen van het fel spelende Sturm Graz.

Aan de andere kant was het in de achtste minuut raak. Jahanbakhsh kwam door over rechts na een slim genomen vrije trap, raakte de bal verkeerd en zette daarmee ook de keeper op het verkeerde been: 1-0.

Er volgde een periode van zo'n 25 minuten met weinig kansen en een tegenvaller voor Sturm Graz, dat voormalig Sparta Rotterdam-aanvaller Emanuel Emegha zag uitvallen. Het leek erop dat de geboren Hagenaar met een ontwrichte schouder kampte.

In het laatste kwartier voor rust was Feyenoord bijzonder efficiënt. De mee opgekomen Hancko (knap afgerond), Danilo (eindpunt van een mooie aanval) en wederom Jahanbakhsh (van richting veranderde inzet) zorgden voor een zeer comfortabele 4-0-stand.

105 Danilo zet Feyenoord na fraaie aanval op 3-0 tegen Sturm Graz

Jahanbakhsh hoopt even op hattrick

Tien minuten na rust dacht Jahanbakhsh zijn hattrick te pakken te hebben. Maar de VAR constateerde dat de aanval die tot de goal van de Iraniër leidde tot stand kwam na een overtreding van Feyenoord.

De tweede helft bood minder spektakel dan de eerste, maar het Feyenoord-publiek kon nog wel een keer juichen. Invaller Giménez deed wederom van zich spreken door fraai raak te koppen.

Het slotakkoord was voor de sterk spelende Idrissi, die met een van richting veranderde inzet zijn eerste doelpunt als Feyenoorder maakte. Het was een mooie toegift in De Kuip, waar een aantal vakken leeg bleef wegens een UEFA-straf.

89 Giménez kopt Feyenoord drie minuten na invalbeurt op 5-0 tegen Sturm Graz

