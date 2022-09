Feyenoord-Sturm Graz ·

90+3' EINDE! 6-0



En het was nog lang onrustig in Rotterdam... Feyenoord wint met grote cijfers van Sturm Graz dat geen schijn van kans had tegen de ploeg van Arne Slot. Doelpunten van Jahanbakhsh, Danilo, Idrissi en Hancko bezorgen de fans in de Kuip een mooie voetbalavond.



Vorige week verloor Feyenoord met 4-2 van Lazio. De ploeg uit Rome was toen een maat te groot voor de Rotterdammers. Echter verloor Lazio vanavond met 5-1 van Midtjylland, daardoor staat Feyenoord nu op basis van doelsalso bovenaan in groep F.