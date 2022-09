Feyenoord-trainer Arne Slot kiest donderdag in het Europa League-duel met Sturm Graz opnieuw voor een aanvallende opstelling. De oefenmeester stelt in De Kuip precies dezelfde elf namen op als tegen Sparta Rotterdam (3-0). AZ begint in de Conference League tegen Vaduz met een basisdebutant.

Opstelling Feyenoord Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, López; Timber, Kökçü, Dilrosun; Jahanbakhsh, Danilo, Idrissi.

Javairô Dilrosun vervangt net als tegen Sparta de afwezige Sebastian Szymanski als aanvallende middenvelder. De enkelvoudig international van Oranje fungeerde tot afgelopen zondag vooral als buitenspeler in het elftal van trainer Slot.

Doordat Dilrosun een linie zakt, komt er in de aanval een plek vrij voor Alireza Jahanbakhsh. Hij krijgt - net als Oussama Idrissi op de linkerflank - de voorkeur boven onder anderen Patrik Walemark. Danilo is de spits bij de Rotterdammers.

Bij Sturm Graz is Emanuel Emegha een van de twee spitsen. De oud-spits van Sparta Rotterdam staat sinds augustus onder contract bij Sturm Graz, dat hem voor zo'n 1,5 miljoen euro overnam van Royal Antwerp.

Feyenoord-Sturm Graz begint donderdag om 18.45 uur en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Jérôme Brisard. Tegelijkertijd wordt het andere duel in de groep tussen FC Midtjylland en Lazio afgewerkt in Denemarken.

Stand groep F in Europa League 1. Lazio 1-3 (+2)

2. Sturm Graz 1-3 (+1)

3. FC Midtjylland 1-0 (-1)

4. Feyenoord 1-0 (-2)

AZ met basisdebutant tegen Vaduz

Opstelling AZ Verhulst; Sugawara, Beukema, Martins Indi, Mees de Wit; Reijnders, Dani de Wit, Clasie; Odgaard, Barasi, Van Brederode.

Bij het Conference League-duel met het Liechtensteinse Vaduz heeft AZ-trainer Pascal Jansen een basisplek ingeruimd voor een basisdebutant. De zelf opgeleide Yusuf Barasi staat in de punt van de aanval.

Trainer Jansen had voor het duel met Vaduz weinig te kiezen in de voorhoede. Na Vangelis Pavlidis en Jesper Karlsson zag hij ook aanvaller Hakon Evjen weggevallen met een blessure.

In de verdediging van AZ keert Bruno Martins Indi terug van blessureleed. De 36-voudig international van Oranje was in het eerste Conference League-groepsduel nog afwezig. Zonder Martins Indi werd er met 0-1 gewonnen van het Oekraïense Dnipro-1.

De wedstrijd tussen AZ en Vaduz, dat uitkomt op het tweede niveau in Zwitserland, begint om 18.45 uur. De ontmoeting in het AFAS Stadion staat onder leiding van de Schot Nicholas Walsh.