De directie van Olympique Lyonnais heeft de druk op trainer Peter Bosz opgevoerd in aanloop naar de topper tegen Paris Saint-Germain. De clubleiding verwacht dat de Nederlandse coach zijn ploeg naar een plek in de top drie van de Ligue 1 leidt.

"Hij is ervan op de hoogte dat we niet tot februari of maart zullen wachten", zegt technisch directeur Vincent Ponsot donderdag tegen de Franse krant Le Progrès. "We geloven in Peter en zijn staf, maar we bevinden ons niet meer in het vorige seizoen."

Olympique Lyonnais ging dit seizoen goed van start in de Ligue 1, maar verloor in de laatste twee wedstrijden bij FC Lorient (3-1) en AS Monaco (2-1). Hierdoor staat de ploeg van Bosz nu vijfde.

"We hebben voor het definiëren van een goede coach vier criteria: goede resultaten, goed spel van het team, goede integratie met het project van de club en de ontwikkeling van de spelers", laat Ponsot weten.

"Peter voldoet aan de laatste twee criteria. Op de andere twee onderdelen verwachten we meer van hem, omdat we weten dat hij aan de vier criteria kan voldoen."

Olympique Lyonnais speelt komende zondag voor eigen publiek tegen Paris Saint-Germain. Bij een overwinning brengen 'Les Gones' hun achterstand op de koploper terug tot drie punten.

