De scheidsrechters in de Spaanse voetbalcompetitie voor vrouwen krijgen een hoger loon, zo meldt voetbalbond RFEF donderdag. De arbiters waren afgelopen weekend in staking gegaan, waardoor de openingsronde in La Liga F niet door kon gaan.

De scheidsrechters krijgen vanaf nu 1.666 euro per wedstrijd, in plaats van de eerdere 320 euro. Assistent-scheidsrechters verdienden eerst zo'n 160 euro en gaan nu ruim 1.000 euro krijgen.

De arbiters in de vrouwencompetities waren in staking gegaan omdat ze werkomstandigheden eisten die vergelijkbaar zijn met die van de scheidsrechters in de mannencompetities. Daar heeft de RFEF nu dus gehoor aan gegeven.

Afgelopen zaterdag stonden de voetbalsters bij onder meer Atlético Madrid-Real Sociedad wel op het veld. Ook zat er publiek op de tribunes, maar de arbitrage ontbrak. Daardoor moesten de speelsters weer terug naar de kleedkamer. Het duel van landskampioen FC Barcelona met Levante kon een dag later ook niet doorgaan.

Door de staking staat de openingsronde van La Liga F pas komend weekend op het programma. FC Barcelona opent het seizoen zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Tenerife.

De voetbalsters in de Spaanse competitie hebben enkele jaren geleden ook gestaakt wegens ontevredenheid over de arbeidsomstandigheden. Na maandenlange onderhandelingen leverde dat een collectieve arbeidsovereenkomst op.