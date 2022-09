De Oranjevrouwen spelen komende maand een vriendschappelijke interland tegen Noorwegen. De ploeg van bondscoach Andries Jonker neemt het dinsdag 11 oktober in Den Haag op tegen de Scandinavische vrouwen.

De wedstrijd tegen Noorwegen wordt het eerste duel voor Nederland sinds de ploeg zich voor het WK van volgend jaar kwalificeerde. Dat deed de vicewereldkampioen begin deze maand in een thriller tegen IJsland.

Oranje was in Utrecht met 1-0 te sterk voor directe concurrent IJsland. Esmee Brugts maakte pas in de blessuretijd van de tweede helft het winnende doelpunt, waardoor Nederland zich als groepswinnaar rechtstreeks voor het WK plaatste.

Ook Noorwegen kwalificeerde zich begin deze maand als groepswinnaar voor het WK. De Noorse vrouwen staan op dit moment dertiende op de FIFA-ranglijst. Oranje bezet de zesde plaats.

De oefeninterland tussen de Oranjevrouwen en Noorwegen begint dinsdag 11 oktober om 20.00 uur in het Cars Jeans Stadion, het stadion van ADO Den Haag.

Het WK voetbal wordt van 20 juli tot en met 20 augustus 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland gehouden.