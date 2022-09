De KNVB heeft donderdag de tenues van het Nederlands elftal voor het WK in Qatar gepresenteerd. Gekozen is voor een geheel oranje thuistenue en een donkerblauw uittenue.

Oranje draagt het nieuwe uittenue volgende week donderdag voor het eerst in de Nations League-wedstrijd tegen Polen in Warschau. Vier dagen later speelt Oranje in de Johan Cruijff ArenA in het nieuwe thuistenue tegen België.

"Het uitshirt is geïnspireerd op de Nederlandse cultuur en de invloedrijke kledingmerken die een belangrijk stempel hebben gedrukt op voetbal, streetwear en cultuur", schrijft de KNVB in een persbericht.

"Voor het thuistenue heeft kledingsponsor Nike inspiratie gehaald uit het totaalvoetbal waarmee het Nederlands voetbal zichzelf in de jaren zeventig op de kaart zette. Wie goed kijkt, kan in het patroon van het iconisch oranje de getekende manen van de Hollandse leeuw ontdekken. De zwarte vegen die in de details van het shirt terugkomen, staan voor de fighting spirit waarmee het team van bondscoach Louis van Gaal voor de dag gaat komen."

'Elke keer een kans om mooie dingen te bereiken'

Tijdens het EK van vorig jaar en de WK-kwalificatie speelde Oranje in een zwart uittenue. Het thuistenue was toen ook geheel oranje. Opvallend is dat het nieuwe blauwe uittenue lijkt op het uittenue van het WK 2014, toen Oranje onder leiding van Van Gaal als derde eindigde.

Volgens de KNVB is vanuit de spelersgroep enthousiast gereageerd op de nieuwe outfits voor het WK. "Elke keer dat ik het shirt aantrek, zie ik als een kans om mooie dingen te bereiken", zegt captain Virgil van Dijk in het persbericht van de bond.

Oranje opent het toernooi op 21 november in het Al Thumama Stadium tegen Senegal. Ecuador (25 november) en gastland Qatar (29 november) zijn de andere tegenstanders in groep A.