Juventus-trainer Massimiliano Allegri weigert de handdoek in de ring te gooien na de 1-2-thuisnederlaag tegen Benfica van woensdagavond in de Champions League. Het was voor 'De Oude Dame' niet de eerste tegenvaller in dit seizoen.

Vorige week verloor Juventus nog met 2-1 van Paris Saint-Germain. De club uit Turijn begon nooit eerder met twee nederlagen aan een Europees seizoen.

"We hebben het niet eerder zo zwaar gehad in de Champions League. Momenteel heeft het niet zo veel zin om te zeggen dat we ons alsnog kunnen plaatsen voor de volgende ronde. Het wordt gewoon heel moeilijk. We moeten ons eerst maar richten op het competitieduel met Monza van komend weekeinde", vertelde Allegri na afloop op de persconferentie.

De oefenmeester kreeg ook de vraag of hij speelt met de gedachte om op te stappen. "Nee, ik voel me onderdeel van de oplossing. Ik moet een oplossing vinden."

Juventus draait al enkele jaren minder

Juventus zit al een tijdje in een wak. De Italiaanse recordkampioen veroverde tussen 2012 en 2020 liefst negen achtereenvolgende landstitels. Onder de onervaren Andrea Pirlo moest 'De Oude Dame' in 2021 genoegen nemen met de vierde plaats, waarna Allegri werd aangesteld.

De oefenmeester had Juventus tussen 2014 en 2019 naar vijf landstitels geloodst, maar werd afgerekend op de resultaten in Europa. Het winnen van de Champions League bleek een brug te ver, zelfs na het aantrekken van Cristiano Ronaldo in 2018.

Allegri kon vorig seizoen niet voorkomen dat Juventus als vierde finishte. Na zes speelrondes in de huidige jaargang staan de 'Bianconeri' slechts achtste. Afgelopen weekeinde werd met 2-2 gelijkgespeeld tegen Salernitana.

"Toen ik hier in 2021 terugkeerde, wist ik dat het tijd zou kosten om iets op te bouwen. Deze nederlagen zijn heel frustrerend, maar het heeft niet zo veel zin om veel te praten."

244 Bekijk de samenvatting van Juventus-Benfica (1-2)

Directeur Juventus grapt over situatie Allegri

Juventus-directeur Maurizio Arrivabene heeft zich na de nederlaag tegen Benfica nog niet uitgelaten over de positie van de trainer. Dat deed de bestuurder voor het duel wél, zij het met een kwinkslag. "Betaal jij dan de volgende?", zei Arrivabene nadat hij was aangeklampt door fans die begonnen over de trainerssituatie. De beelden verschenen al snel op sociale media.

Toen hij daar door Prime Video mee werd geconfronteerd, zei de directeur dat het om een grap ging. "Bij het verlaten van een restaurant schreeuwde een fan dat we Allegri moesten ontslaan als we niet zouden winnen van Benfica. Ik antwoordde gewoon met de eerste grap die me te binnenschoot. Het is ridicuul om dit op te blazen. We moeten af en toe ook kunnen lachen en niet alles zo serieus nemen."