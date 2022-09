Trainer Giovanni van Bronckhorst begint zich langzamerhand zorgen te maken na de derde ruime nederlaag op rij met Rangers FC. De geplaagde Schotten gingen woensdagavond in de Champions League na een spectaculaire tweede helft met 0-3 ten onder tegen Napoli.

September is vooralsnog niet de maand van Rangers. Begin deze maand leed de ploeg van Van Bronckhorst een pijnlijke 4-0-nederlaag in de Old Firm tegen Celtic. Daarna volgde een eveneens kansloos duel met Ajax (4-0) in de Champions League. Napoli drukte Rangers woensdagavond nog iets dieper in de zorgen.

"Als je zoveel doelpunten tegen krijgt, moet je je altijd zorgen maken. Deze nederlaag staat wel in een ander daglicht dan de vorige twee, maar het blijft een nederlaag. We kunnen drie verliespartijen op rij niet accepteren", zei Van Bronckhorst op zijn persconferentie in het Ibrox Stadium.

"De spelers hebben heel hard gewerkt om het in dit toernooi goed te kunnen doen. Ik vind ook dat we tegen Napoli hebben laten zien dat we hebben geleerd van de vorige twee nederlagen. We hadden veel meer controle en speelden solide. Dit is de weg waarop we verder moeten gaan."

Van Bronckhorst vindt uitslag geflatteerd

Rangers had ook wel wat pech in Glasgow. James Sands veroorzaakte in de 55e minuut een strafschop en kreeg zijn tweede gele kaart. Piotr Zielinski miste daarna tot twee keer toe van 11 meter - zijn eerste poging moest worden overgenomen. In de 68e minuut benutte Matteo Politano wel de derde Italiaanse penalty.

Met een man meer liep Napoli in de slotfase via Giacomo Raspadori en Tanguy Ndombele uit naar een ruime overwinning. Daardoor staat Rangers na drie duels op elf tegendoelpunten, maar Van Bronckhorst vindt wel dat er tegen Napoli sprake was van verzachtende omstandigheden.

"Na dat eerste doelpunt moest ik onze speelwijze aanpassen. We waren genoodzaakt aan te vallen en daardoor gaven we meer ruimte weg. Ik denk dat de uitslag geen goede afspiegeling is van het kwaliteitsverschil tussen de twee ploegen", aldus Van Bronckhorst.

Door de nieuwe nederlaag staat het puntloze Rangers stijf onderaan in groep A, de poule van Ajax. De huidige nummer twee in de Schotse competitie hoopt zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Dundee United de eerste overwinning deze maand te boeken.

Champions League groep A 1. Napoli 2-6 (+6)

2. Liverpool 2-3 (-2)

3. Ajax 2-3 (+3)

4. Rangers FC 2-0 (-7)