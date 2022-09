De magistrale volley van Erling Haaland dinsdag in de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund doet Manchester City-manager Josep Guardiola denken aan Johan Cruijff. De Nederlandse voetballegende scoorde in 1973 voor FC Barcelona met een soortgelijke voetbeweging tegen Atlético Madrid.

"Ik herinner me Johan Cruijff een lange tijd geleden tegen Atlético in Camp Nou. Hij maakte een soortgelijk doelpunt", zei Guardiola tegen DAZN terwijl hij voor het eerst de spectaculaire goal van Haaland terugkeek.

Het werelddoelpunt van Haaland tegen zijn oude club Borussia Dortmund viel in de 84e minuut. Al zwevend door de lucht zette de Noorse goalgetter zijn voet tegen een voorzet van João Cancelo en de bal plofte verwoestend in de bovenhoek. Cruijff maakte met zijn fraaie voetbeweging in 1973 de 1-0 voor FC Barcelona in de competitiewedstrijd tegen Atlético Madrid, die Barça met 2-1 won.

Guardiola kwam superlatieven tekort voor het doelpunt van Haaland. "Hij is elastisch. Dit is echt ongelooflijk", zei hij. Haaland bleef opmerkelijk bescheiden na zijn wonderschone treffer. "Het waren twee schitterende goals. Het was een mooie voorzet van Cancelo. Dit is een belangrijke zege."

Haaland was vooral blij met de punten tegen zijn oude club, die hij afgelopen zomer voor 60 miljoen euro verliet voor Manchester City. City keek na 56 minuten tegen een achterstand aan door een treffer van Jude Bellingham, maar door een prachtig afstandsschot van John Stones en de wereldgoal van Haaland ging City alsnog met de zege aan de haal.

"In de slotfase hebben we laten zien wie we zijn", aldus Haaland. "Dit is hoe we moeten spelen. Ik ben trots op de laatste 25 minuten van de wedstrijd. Het was goed om iedereen bij Dortmund weer te zien. Ze hebben me alleen niet kunnen stoppen. Ik heb gescoord."