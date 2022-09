Erling Haaland heeft Manchester City woensdagavond tegen zijn oude club Borussia Dortmund op spectaculaire wijze aan een zege geholpen. De Noorse spits zorgde in de slotfase met een knappe volley voor het winnende doelpunt: 2-1. In poule H scoorde de Nederlander Tjaronn Chery tegen Paris Saint-Germain, maar zijn ploeg Maccabi Haifa ging wel onderuit tegen de sterrenensemble (1-3).

De 22-jarige Haaland, die deze zomer voor 60 miljoen euro van Dortmund naar Manchester verkaste, sprong in de 84e minuut hoog in de lucht en schoot op acrobatische wijze het winnende doelpunt achter doelman Alexander Meyer binnen.

Tot dat moment had City het moeilijk tegen Dortmund, dat tien minuten na rust via Jude Bellingham verrassend de leiding had gepakt. De negentienjarige Engelsman kopte hard raak uit een voorzet van Marco Reus.

De comeback van City, waar Oranje-international Nathan Aké in de basis stond, werd in de tachtigste minuut ingezet via John Stones. De 28-jarige Engelsman schoot met een knap schot verwoestend hard de 1-1 tegen de touwen. Daarna brak met het werelddoelpunt van Haaland het hoogtepunt van de avond aan.

De andere wedstrijd in poule G tussen FC Kopenhagen en Sevilla eindigde in een doelpuntloos gelijkspel. Daardoor gaat City met zes punten uit twee duels aan de leiding. Dortmund, waar de van een blessure herstelde Donyell Malen na vijf duels zijn rentree maakte, blijft tweede met drie punten.

94 Haaland maakt wereldgoal tegen oude club Dortmund

Goal Chery deert PSG niet

De 34-jarige Chery, die werd geboren in Den Haag maar als international voor Suriname uitkomt, zette Maccabi halverwege de eerste helft op 1-0. De voormalig Eredivisie-speler nam de bal uit de lucht in één keer op de voet en maakte op spectaculaire wijze het openingsdoelpunt.

Lionel Messi trok de stand een klein kwartier later gelijk. De Argentijnse sterspeler tikte op aangeven van Kylian Mbappé van dichtbij binnen. Voor Messi was Haifa de 39e club waar hij in de Champions League een doelpunt tegen maakte. Tot woensdagavond stond hij in die reeks nog gelijk met Cristiano Ronaldo, die dit seizoen met Manchester United uitkomt in de Europa League.

Het duurde tot halverwege de tweede helft voor PSG op voorsprong kwam in Israël. De 23-jarige Mbappé werd diep gestuurd door Messi en rondde koelbloedig af. Vlak voor tijd maakte Neymar er ook nog 1-3 van.

78 Nederlander Chery opent voor Haifa op fraaie wijze score tegen PSG

Neres goud waard voor Benfica van Schmidt

David Neres was in dezelfde poule H goud waard voor Benfica. De oud-Ajacied maakte namens de ploeg van voormalig PSV-trainer Roger Schmidt het winnende doelpunt tegen Juventus: 1-2.

De 25-jarige Neres, die deze zomer de overstap van Shakhtar Donetsk naar Portugal maakte, stond in de 57e minuut op de goede plek om uit de rebound raak te schieten. Juventus was in de vijfde minuut via oud-Ajacied Arkadiusz Milik nog op voorsprong gekomen. João Mário maakte uit een strafschop vlak voor rust gelijk.

Paris Saint-Germain en Benfica gaan met zes punten uit twee duels aan kop in poule H. Juventus, dat een week geleden onderuit ging bij PSG (2-1), wacht net als Maccabi Haifa nog op het eerste punt in het miljoenenbal.

