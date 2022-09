Napoli heeft woensdag uitstekende zaken gedaan in de poule van Ajax in de Champions League. Na een ware penaltyregen won de Italiaanse club met 0-3 van het Rangers FC van trainer Giovanni van Bronckhorst.

Nadat Rangers FC in de eerste helft goede kansen op de openingstreffer had gekregen, barstte in de tweede helft het vuurwerk los in het Ibrox Stadium. Rangers-verdediger James Sands trok in de 56e minuut aan de noodrem bij een doorgebroken speler van Napoli en moest dat bekopen met zijn tweede gele kaart van de wedstrijd en een penalty voor Napoli.

Vervolgens braken er spectaculaire minuten aan in Glasgow. De inzet vanaf 11 meter van Piotr Zielinski werd gekeerd door de veertigjarige Rangers-doelman Allan McGregor, maar in de rebound scoorde Matteo Politano alsnog.

De penalty moest echter worden overgenomen, omdat Politano te vroeg inliep. Zielinski ging opnieuw achter de bal staan en wederom werd zijn inzet gekeerd door McGregor. Dit keer stond hij geen rebound toe.

Niet veel later ging het alsnog mis voor het tiental van Rangers FC. Napoli kreeg weer een penalty nadat Khvicha Kvaratskhelia de bal van dichtbij tegen de hand van Borna Barisic had geschoten. Dit keer nam Politano de strafschop en hij faalde niet vanaf 11 meter. Vijf minuten voor tijd maakte Giacomo Raspadori de 0-2, waarna Tanguy Ndombele in de blessuretijd de eindstand op 0-3 bepaalde.

Door de zege loopt Napoli verder weg van Liverpool en Ajax. De tweevoudig landskampioen stuntte vorige week met een 4-1-zege op Liverpool en heeft drie punten meer dan 'The Reds', die dinsdag met 2-1 wonnen van Ajax. De Amsterdammers waren eerder met 4-0 te sterk voor Rangers FC, dat puntloos onderaan staat. Op 4 oktober speelt Ajax een thuiswedstrijd tegen Napoli.