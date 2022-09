Fortuna Sittard heeft zich woensdag versterkt met Ximo Navarro. De Spaanse rechtsback is een bekende van de nieuwe trainer Julio Velázquez, die vorig seizoen enkele maanden met elkaar samenwerkten bij Deportivo Alavés.

De 32-jarige Navarro zat zonder club nadat zijn contract bij Alavés na vier jaar niet werd verlengd. Van april tot en met juni speelde hij onder Velázquez, die de club niet kon behoeden voor degradatie naar de Segunda División.

Velázquez werd vrijdag aangesteld als de nieuwe trainer van Fortuna Sittard. Hij volgt Sjors Ultee op, die na drie duels werd ontslagen door de Eredivisie-club. Sindsdien ging het niet veel beter met de Limburgers, die vrijdag tegen NEC hun eerste punt van het seizoen haalden.

Met Navarro in de selectie en Velázquez als trainer hoopt Fortuna op betere tijden. Voor zijn periode bij Alavés stond Navarro onder contract bij onder meer Las Palmas, UD Almería en Real Mallorca. De rechtsback speelde 177 wedstrijden in La Liga. Bij Fortuna heeft hij een contract tot het einde van het seizoen getekend, met een optie voor nog een jaar.

Na het late vertrek van Mickaël Tirpan naar de Turkse club Kasimpasa was Fortuna op zoek naar een defensieve versterking. "Die hebben we gevonden in de persoon van Ximo", zegt technisch manager Sjoerd Ars. "Daarnaast voegen we met hem een ervaren kracht toe, die weet wat er wordt gevraagd in de speelstijl van onze nieuwe trainer."

Voor Fortuna is Navarro de veertiende versterking van het seizoen. De ambitieuze club uit Limburg stuntte afgelopen zomer op de transfermarkt met de komst van de Turkse topspits Burak Yilmaz. Veel plezier heeft Fortuna nog niet aan Yilmaz beleefd. Hij scoorde weliswaar vier keer in de Eredivisie, maar zou volgens verschillende media in de kleedkamer veel macht naar zich toetrekken, tot onvrede van veel medespelers.