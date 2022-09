Dinamo Zagreb heeft woensdag niet opnieuw weten te stunten in de Champions League. Een week na de sensationele zege op Chelsea ging de kampioen van Kroatië met 3-1 onderuit bij AC Milan.

Een nieuwe verrassing zat er voor Dinamo Zagreb nooit in bij AC Milan. Op slag van rust kwam de thuisploeg verdiend op voorsprong in San Siro. Olivier Giroud benutte een penalty, die door de scheidsrechter werd toegekend na een lichte overtreding op Rafael Leão.

Twee minuten na de onderbreking maakte Alexis Saelemaekers er met een kopbal uit een voorzet van Leão 2-0 van. Dinamo Zagreb mocht vervolgens even hopen op een sensationeel puntje na de aansluitingstreffer van Mislav Orsic, maar Tommaso Pobega boorde alle Kroatische hoop de grond in met de 3-1.

Dinamo Zagreb stuntte vorige week dinsdag met een 1-0-zege op Chelsea. Die overwinning leidde het ontslag van Chelsea-manager Thomas Tuchel in. Hij is opgevolgd door Graham Potter, die woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Red Bull Salzburg zijn debuut maakt als coach van de Londenaren.

AC Milan is nog ongeslagen in de eerste twee wedstrijden in de Champions League. De regerend landskampioen van Italië bleef vorige week steken op een 1-1-gelijkspel tegen Red Bull Salzburg. In dat duel maakte Sergiño Dest zijn debuut. De voormalig speler van Ajax, die wordt gehuurd van FC Barcelona, viel tegen Dinamo Zagreb tien minuten voor tijd in.

Stand in groep E Champions League 1. AC Milan 2-4 (+2)

2. Dinamo Zagreb 2-3 (-1)

3. Red Bull Salzburg 1-1 (0)

4. Chelsea 1-0 (-1)

Nieuwe verrassing blijft uit voor Shakhtar

In groep F kon Shakhtar Donetsk zijn fraaie zege op RB Leipzig geen vervolg geven. Een week na de 4-1-overwinning op de Duitse topclub bleef de club uit Oekraïne steken op een 1-1-gelijkspel.

Het duel in Warschau kwam al vroeg los toen Shakhtar-speler na tien minuten spelen een eigen doelpunt maakte. Na een half uur was het alweer gelijk: Mykhailo Mudryk bracht de thuisploeg langszij. Daar bleef het ook bij. In de slotfase haalde Shakhtar de bal ternauwernood van de lijn.

Bij Shakhtar kwam Lassina Traoré na een uur binnen de lijnen. De spits stond van 2019 tot 2021 onder contract bij Ajax en werd vervolgens voor 10 miljoen euro verkocht aan de topclub uit Oekraïne. Na de Russische inval in Oekraïne is hij de enige overgebleven buitenlander bij Shakhtar.

Shakhtar gaat na twee duels voorlopig aan de leiding in groep F. Real Madrid-RB Leipzig, de andere wedstrijd in de poule, gaat om 21.00 uur van start. Real neemt bij een zege in Madrid de koppositie over van Shakhtar.

Stand in groep F Champions League 1. Shakhtar Donetsk 2-4 (+3)

2. Real Madrid 1-3 (+3)

3. Celtic 2-1 (-3)

4. RB Leipzig 1-0 (-3)