Chelsea heeft woensdag het debuut van trainer Graham Potter niet opgeluisterd met een zege. De opvolger van de ontslagen Thomas Tuchel bleef in de Champions League-wedstrijd tegen Red Bull Salzburg steken op een teleurstellend 1-1-gelijkspel. Real Madrid nam pas in de laatste tien minuten afstand van RB Leipzig.

Chelsea was voor rust veruit de betere partij in het duel met Red Bull Salzburg, maar pas na de onderbreking drukte de thuisploeg het overwicht uit in de score. Raheem Sterling krulde de bal na een goede aanval in de verre hoek, wat zijn 25e doelpunt in de Champions League betekende.

Uiteindelijk ging het nog mis voor Potter, die donderdag werd aangesteld als nieuwe coach nadat Tuchel moest vertrekken na de 1-0-nederlaag tegen Dinamo Zagreb. Na defensief geblunder schoof Noah Okafor de 1-1 binnen. Ook na het inbrengen van voormalig Ajax-speler Hakim Ziyech tien minuten voor tijd kwam daar geen verandering in.

Eerder op de avond kon Dinamo Zagreb de stunt tegen Chelsea geen vervolg geven. De kampioen van Kroatië ging met 3-1 onderuit bij AC Milan. Op slag van rust kwam Milan op voorsprong in San Siro door een benutte penalty van Olivier Giroud.

Vlak na de onderbreking maakte Alexis Saelemaekers er met een kopbal 2-0 van. Dinamo Zagreb mocht vervolgens even hopen op een sensationeel puntje na de aansluitingstreffer van Mislav Orsic, maar Tommaso Pobega boorde alle Kroatische hoop de grond in met de 3-1.

AC Milan is als enige ploeg in groep E nog ongeslagen na de eerste twee duels. De regerend landskampioen van Italië bleef vorige week steken op een 1-1-gelijkspel tegen Red Bull Salzburg. In dat duel maakte Sergiño Dest zijn debuut. De voormalig speler van Ajax, die wordt gehuurd van FC Barcelona, viel tegen Dinamo Zagreb tien minuten voor tijd in.

Stand in groep E Champions League 1. AC Milan 2-4 (+2)

2. Dinamo Zagreb 2-3 (-1)

3. Red Bull Salzburg 2-2 (0)

4. Chelsea 2-1 (-1)

AC Milan is de ongeslagen koploper in groep E in de Champions League. AC Milan is de ongeslagen koploper in groep E in de Champions League. Foto: Getty Images

Nieuwe verrassing blijft uit voor Shakhtar

In groep F zette Real Madrid een grote stap naar overwintering in de Champions League door met 2-0 te winnen van RB Leipzig. De twee goals van de titelverdediger in het miljoenenbal vielen pas in slotfase van de wedstrijd in Estadio Santiago Bernabéu.

Tien minuten voor tijd zette Federico Valverde de thuisploeg met een krulschot op voorsprong. In de blessuretijd stelde Marco Asensio de zege voor Real Madrid veilig. Vorige week wonnen de Madrilenen met 0-3 van Celtic.

Eerder op de avond kon kon Shakhtar Donetsk zijn fraaie zege op RB Leipzig geen vervolg geven. Een week na de 4-1-overwinning op de Duitse topclub bleef de club uit Oekraïne steken op een 1-1-gelijkspel.

Het duel in Warschau kwam al vroeg los toen Shakhtar-speler na tien minuten spelen een eigen doelpunt maakte. Na een half uur was het alweer gelijk: aanvaller Mykhailo Mudryk bracht de thuisploeg langszij. Daar bleef het ook bij. In de slotfase haalde Shakhtar de bal ternauwernood van de lijn.

Op 5 oktober volgen er twee cruciale wedstrijden in de strijd om overwintering in de Champions League. Dan speelt Real Madrid een thuiswedstrijd tegen Shakhtar Donetsk en strijden Celtic en RB Leipzig waarschijnlijk om hun laatste kans voor een plek in de eerste knock-outronde van het miljoenenbal.

Stand in groep F Champions League 1. Real Madrid 2-6 (+5)

2. Shakhtar Donetsk 2-4 (+3)

3. Celtic 2-1 (-3)

4. RB Leipzig 2-0 (-5)