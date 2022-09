Mathias Pogba (rechts op de foto) is woensdag opgepakt in een afpersingszaak rond zijn broer Paul, melden Le Monde en AFP. De Fransman zit met nog drie anderen vast.

De 32-jarige Mathias zou sinds 2020 samen met drie vrienden zijn jongere broer hebben afgeperst. Hij zou 13 miljoen euro eisen en anders "belastende video's" van Paul naar buiten brengen.

De zaak kwam vorige maand in de openbaarheid toen Mathias in een video op TikTok aankondigde "explosieve onthullingen" te gaan doen over zijn broer. "De hele wereld, evenals de fans van mijn broer en vooral van de Franse ploeg en Juventus, de teamgenoten van mijn broer en zijn sponsors, verdienen het om bepaalde dingen te weten", zei hij.

De 29-jarige Paul werd door zijn broer onder meer beschuldigd van hekserij. Daarmee zou hij de Franse sterspeler Kylian Mbappé hebben willen blesseren. Paul ontkende alle beschuldigingen en zei dat hij al langer werd afgeperst en bedreigd, zonder daarbij namen te noemen.

Mathias kwam in het seizoen 2016/2017 voor Sparta Rotterdam uit. Hij speelde zestien wedstrijden voor de Eredivisie-club en maakte daarin vier doelpunten. Eén daarvan maakte hij in de eerste minuut in de stadsderby tegen Feyenoord. Momenteel zit hij zonder club.

Paul keerde deze zomer terug bij Juventus, nadat hij zes jaar voor Manchester United was uitgekomen. Momenteel staat de middenvelder langs de kant met een knieblessure. Het is nog onzeker of de 91-voudig international op tijd fit is voor het WK in Qatar, waar Frankrijk vanaf november zijn wereldtitel verdedigt.