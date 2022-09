Arnaut Danjuma kan donderdag na vijf maanden blessureleed zijn rentree maken in een officiële wedstrijd. De 25-jarige Nederlander is opgenomen in de wedstrijdselectie van Villarreal voor het Conference League-duel met Hapoel Beer Sheva.

De aanvaller speelde op 27 april zijn laatste officiële wedstrijd voor Villarreal, uit tegen Liverpool in de halve finale van de Champions League (2-0-verlies). De zesvoudig Oranje-international miste daarna de laatste duels van het seizoen vanwege spierklachten.

In de voorbereiding op het huidige seizoen speelde de herstelde Danjuma enkele duels, waaronder de vriendschappelijke wedstrijd tegen PSV (1-2-winst). De aanvaller kreeg echter enkelklachten en staat sindsdien aan de kant.

Villarreal-trainer Unai Emery liet woensdag op een persconferentie weten dat Danjuma de afgelopen twee weken weer met de groep meetrainde. "We willen Arnaut zo snel mogelijk weer fit hebben, want hij kan met zijn kwaliteiten veel voor ons betekenen."

Danjuma maakt geen onderdeel uit van de voorselectie van Nederland voor de Nations League-duels met Polen (22 september) en België (25 september). Deze wedstrijden staan in het teken van de voorbereiding op het WK in Qatar. Oranje start het toernooi op 21 november met een wedstrijd tegen Senegal.