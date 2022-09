Met FC Vaduz treft AZ donderdag om 18.45 uur de eerste Liechtensteinse club die uitkomt in een Europees hoofdtoernooi. Onderweg naar de groepsfase in de Conference League schakelde de voetbaldwerg onder meer het Turkse Konyaspor en de Oostenrijkse topclub Rapid Wien uit. "Voor deze spelers is het één groot avontuur dat ze nu in Europa spelen."

Dat voetbalsprookjes bestaan, blijkt uit het verhaal van FC Vaduz, dat een maand geleden de 32-voudig kampioen van Oostenrijk uitschakelde. De thuiswedstrijd in de play-offs voor de Conference League resulteerde in een gelijkspel (1-1) en in Wenen zorgden de bezoekers voor een enorme stunt door met 0-1 te winnen.

Hoewel de spelers uitzinnig van vreugde waren, hoefden zij niet te rekenen op een groot feest toen ze terugkeerden in Liechtenstein. "Er wordt niet zo veel gefeest, maar dat is geen probleem. We krijgen genoeg steun van onze duizend trouwe supporters, die altijd in ons stadion zijn", zei trainer Alessandro Mangiarratti.

Om überhaupt in Europa te kunnen spelen moet Vaduz, dat uitkomt in de Zwitserse tweede divisie, in eigen land de beker winnen. Die prijs geeft recht op een plaats in de eerste voorronde van de Conference League, en twee jaar geleden de eerste voorronde van de Europa League. Liechtenstein is het enige Europese land dat geen eigen competitie heeft.

Met uitzondering van het seizoen 2011/2012 slaagde Vaduz er sinds 1998 elk seizoen in om de beker te winnen. Heel gek is dat overigens niet, aangezien Liechtenstein slechts zeven voetbalclubs telt en Vaduz de enige profclub is.

Het Rheinpark Stadion van FC Vaduz heeft plek voor 7.500 supporters.

Vaduz heeft het lastig in Zwitserland

Zo goed als het met Vaduz in Europa gaat, zo moeizaam gaat het in de Zwitserse competitie. De Liechtensteiners, die twee seizoenen geleden degradeerden naar het tweede niveau, staan na acht duels op de voorlaatste plek in de Swiss Challenge League. "De ploeg heeft veel problemen in de eigen competitie en heeft zelfs nog geen wedstrijd gewonnen dit seizoen", vertelt journalist Florian Finkel, die de club volgt voor de landelijke krant Liechtensteiner Vaterland.

Het succes in Europa heeft volgens Finkel te maken met de euforie en de focus van de spelers. "Het is echt een groot avontuur voor de ploeg dat ze Europees spelen. Ze speelden tijdens de wedstrijd tegen Konyaspor (2-4-winst, red.) voor zo'n 25.000 mensen. Dat is wel even wat anders dan wanneer Vaduz thuis speelt."

Het Rheinpark Stadion van Vaduz, dat plek biedt aan 7.500 fans, maar waar gemiddeld slechts 1.000 toeschouwers zitten, is het enige voetbalstadion in Liechtenstein waar internationale wedstrijden gespeeld kunnen worden. De focus die heerst bij de ploeg van Mangiarratti tijdens Europese wedstrijden is volgens Finkel groter dan bij de duels in de tweede divisie van Zwitserland. "Ze presteren op een heel ander niveau in Europa, en dat verwacht niemand", vervolgt hij.

"Rapid Wien en Konyaspor hebben FC Vaduz onderschat. Dat komt mede door de slechte prestaties in de competitie. Vaduz schikt zich erg goed in de rol van de underdog."

Tunahan Cicek tijdens de eerste Conference League-wedstrijd tegen Apollon Limassol (0-0). Tunahan Cicek tijdens de eerste Conference League-wedstrijd tegen Apollon Limassol (0-0). Foto: ANP / EPA

'Niemand in Liechtenstein zal topscorer Çiçek herkennen'

Volgens Finkel zijn er geen absolute sterspelers aan de zijde van Vaduz. Toch wijst hij AZ op de Zwitser Tunahan Çiçek. "Hij kan op meerdere posities uit de voeten. Momenteel speelt hij als aanvaller. Hij maakte drie goals in zes wedstrijden in de voorrondes van de Conference League."

Çiçek heeft ook een grote rol gespeeld in het bereiken van de Conference League. Tegen Rapid Wien scoorde hij als enige in Wenen. "In het laatste jaar was hij de meest scorende speler bij FC Vaduz, maar dit maakt hem nog geen held in Liechtenstein. Hij kan gewoon over straat lopen en niemand zal hem waarschijnlijk aanspreken", zegt Finkel lachend.

Het eerste Europese toernooi voor FC Vaduz zorgt er wel voor dat voetbal meer is gaan leven in de dwergstaat. "De ploeg kreeg complimenten van beroemdheden in Liechtenstein. Het is voor de club de beste prestatie in de geschiedenis. Dat maakt wel iets los."

De club ontving na het behalen van de groepsfase een startbonus van 2,94 miljoen euro. "De aandacht in de Europese media is ook extreem. Een aantal jaar geleden speelde Vaduz in de derde voorronde van de Europa League tegen Eintracht Frankfurt. Toen waren er al wat artikelen, maar nu ontploft het echt."

Liechtenstein bovenaan coëfficiëntenlijst De unieke situatie doet zich voor dat Liechtenstein de dans leidt op de UEFA-coëfficiëntenlijst van dit seizoen. FC Vaduz is de enige deelnemer uit het dwergstaatje en hoeft zijn oogst dus niet met andere teams te delen. Met een score van 5,500 houdt Liechtenstein vooralsnog Portugal en het verrassende Tsjechië onder zich.

