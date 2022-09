Arne Slot verwacht dat Feyenoord donderdag in het Europa League-duel met Sturm Graz beter voor de dag komt dan tegen Lazio vorige week. De trainer van de Rotterdammers heeft de 4-2-nederlaag in Rome uitgebreid nabesproken met de spelers.

"Je kan in een wedstrijd een keer de mindere ploeg zijn. Maar dat het op sommige vlakken een realitycheck is geweest, is ook helder", blikte Slot woensdag op een persconferentie terug op de nederlaag tegen Lazio.

Slot ziet gelijkenissen tussen Lazio en Sturm Graz. "Ze spelen beide met enorm veel discipline. Sturm Graz heeft ook een heel agressieve manier van druk zetten. Ik verwacht weinig rust voor ons. Het spel zal heen en weer gaan."

"Ik denk dat de wedstrijd tegen Lazio een goede les is geweest", vervolgde Slot. "We moeten nu constant worden in fanatisme en agressiviteit. Constant zijn in voetballen streef je ook altijd na, maar dat is het moeilijkste. Agressiviteit tonen en meters maken is eigenlijk het minst moeilijke."

306 Bekijk de samenvatting van Lazio-Feyenoord (4-2)

Feyenoord mist drietal spelers

Slot kan donderdag nog niet beschikken over Ofir Marciano, Sebastian Szymanski en Lutsharel Geertruida. De rest van de selectie is fit genoeg om te spelen.

De Kuip zal in de wedstrijd tegen de Oostenrijkers niet helemaal gevuld zijn. Vanwege een sanctie van de UEFA moet een deel van het stadion leeg blijven. "We gaan er nu achter komen hoe hard de rest kan zingen nu de fanatieke aanhang er niet is", knipoogde Slot. "Ik denk dat we deze wedstrijd in een geweldige sfeer gaan spelen als we daar zelf aanleiding toe geven."

Feyenoord staat door de nederlaag tegen Lazio laatste in groep F van de Europa League. Sturm Graz won de eerste groepswedstrijd tegen FC Midtjylland met 1-0 en bezet de tweede plek. Het duel tussen Feyenoord en Sturm Graz begint donderdag om 18.45 uur.