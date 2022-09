Patrik Walemark is voor het eerst opgeroepen voor Zweden. De aanvaller van Feyenoord maakt deel uit van de selectie voor de komende twee Nations League-wedstrijden tegen Servië en Slovenië.

Feyenoord nam de twintigjarige Walemark in januari van dit jaar over van BK Häcken. In zijn eerste half jaar moest de buitenspeler het vooral hebben van invalbeurten, maar hij knokte zich deze zomer in de basis.

Walemark deed in zes van de zeven gespeelde duels van Feyenoord dit seizoen mee. In de thuiswedstrijd van afgelopen zondag tegen Sparta Rotterdam koos trainer Arne Slot voor Alireza Jahanbakhsh en bleef Walemark negentig minuten op de bank.

Op de Feyenoord-aanvaller na zitten er geen Eredivisie-spelers in de Zweedse selectie. Zevenvoudig international Jesper Karlsson van AZ is momenteel geblesseerd. Hij moest zich in juni al geblesseerd afmelden voor een interlandperiode.

Een van de blikvangers in de Zweedse selectie is Alexander Isak. De oud-spits van Willem II werd deze zomer door Newcastle United voor naar verluidt 70 miljoen euro overgenomen van Real Sociedad.

Zweden staat in groep 4 van de B-league van de Nations League op de derde plek, met drie punten uit vier duels. Het elftal van bondscoach Janne Andersson ontbreekt in november op het WK. In de finale van de play-offs was Polen eind maart te sterk.