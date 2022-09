De uitwedstrijd van PSV tegen Arsenal in de groepsfase van de Europa League wordt op donderdag 20 oktober ingehaald. Het duel kan deze week niet doorgaan, doordat er vanwege de uitvaart van koningin Elizabeth te weinig politie beschikbaar is in Londen.

Aanvankelijk zou Arsenal op 19 oktober een competitiewedstrijd tegen Manchester City spelen, maar dat duel is verschoven. Daardoor kunnen 'The Gunners' een dag later PSV ontvangen in het Emirates Stadium. Het duel begint om 19.00 uur.

De uitwedstrijd tegen Arsenal zit voor PSV tussen twee Eredivisie-duels in. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij speelt op zondag 16 oktober thuis tegen FC Utrecht en gaat op 22 oktober op bezoek bij FC Groningen.

Aangezien er nu maar twee dagen tussen het duel met Arsenal en de wedstrijd tegen Groningen zitten, moet het duel met de 'Trots van het Noorden' worden verplaatst. Het is nog niet bekend wat de KNVB met die ontmoeting gaat doen.

Voorlopig speelschema PSV in oktober 1 oktober: SC Cambuur (uit)

6 oktober: FC Zürich (uit)

9 oktober: sc Heerenveen (uit)

13 oktober: FC Zürich (thuis)

16 oktober: FC Utrecht (thuis)

20 oktober: Arsenal (uit)

22 oktober: FC Groningen (uit)

27 oktober: Arsenal (thuis)

30 oktober: NEC (thuis)

Ook Rangers-Napoli werd verplaatst

De Britse koningin Elizabeth overleed vorige week op 96-jarige leeftijd. De staatsbegrafenis is komende maandag, maar voor die tijd zijn er al diverse plechtigheden. De politie in Londen heeft zodoende te weinig personeel om Arsenal-PSV donderdag in goede banen te kunnen leiden.

Om dezelfde reden kon Rangers-Napoli dinsdagavond niet doorgaan. De twee poulegenoten van Ajax in de groepsfase van de Champions League nemen het woensdag tegen elkaar op in Glasgow.

Door het verplaatsen van de Europese ontmoeting kan PSV deze week volledig op de topper tegen Feyenoord van komende zondag in het Philips Stadion focussen. De Rotterdammers komen donderdag wel gewoon in actie in de Europa League. Sturm Graz komt op bezoek in De Kuip.