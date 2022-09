Een week na zijn aanstelling zit Graham Potter woensdagavond eindelijk voor het eerst op de bank als manager van Chelsea. De Engelsman, die Thomas Tuchel opvolgde op Stamford Bridge, weet dat hij met een Champions League-wedstrijd tegen Red Bull Salzburg direct met zijn neus in de boter valt.

"Als ik het even uit mijn hoofd zeg, dan ben ik volgens mij nog nooit bij een Champions League-wedstrijd geweest", zei Potter dinsdag op zijn persconferentie volgens de BBC. "Mijn ervaringen in de Champions League zijn vooral die van een supporter. Het is een goed moment om de dug-out in te gaan."

De 47-jarige Potter werd vorige week door Chelsea aangesteld als opvolger van Tuchel, die dit seizoen al na zeven wedstrijden moest wijken. De 1-0-nederlaag bij Dinamo Zagreb van vorige week bleek de druppel voor de nieuwe eigenaar Todd Boehly.

Met Potter haalde Chelsea een manager binnen die geen ervaring heeft in de Europese top. De Engelsman was eerder trainer bij onder meer bij het Zweedse Östersunds, Swansea City en Brighton & Hove Albion.

'Dit is een compleet andere uitdaging dan die bij Brighton'

Bij Östersunds deed Potter wel al ervaring op in Europa. De Zweedse club haalde in het seizoen 2017/2018 in een poule met Athletic Club, Hertha BSC en Zorya Luhansk de knock-outfase van de Europa League.

Hoewel Potter al jaren op zijn plek zat bij Brighton, kon hij naar eigen zeggen onmogelijk nee zeggen tegen het aanbod van Chelsea. "Je kijkt ook naar traditie, kwaliteit, de grootte van een club en de ambities. De uitdaging voor mij is compleet anders dan de uitdaging die ik bij Brighton had."

"Ik heb drie fantastische jaren bij Brighton gehad, maar ik ben heel dankbaar dat Chelsea het vertrouwen in mij heeft. Mijn hoofdtaak is de spelers beter te maken en een team op het veld te zetten waar de supporters trots op kunnen zijn. We willen een eigen, herkenbare identiteit creëren en zullen daar elke dag voor vechten."

De wedstrijd tussen Chelsea en Red Bull Salzburg begint woensdag om 21.00 uur op Stamford Bridge. De Oostenrijkers speelden hun eerste duel in groep E gelijk tegen AC Milan: 1-1.