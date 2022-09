Jackie Groenen verruilt Manchester United voor Paris Saint-Germain. De 27-jarige Oranje-international tekende donderdag een contract voor drie jaar bij de club uit Parijs, waar ze ploeggenote wordt van Lieke Martens. PSG betaalt naar verluidt 150.000 euro voor Groenen.

Paris Saint-Germain was al enkele weken in gesprek met Groenen, die sinds 2019 bij Manchester United onder contract stond. De negentigvoudig Oranje-international arriveerde dinsdagavond volgens diverse Franse media al in Parijs voor een ontmoeting met de staf en speelsters van de club.

Groenen is de tweede Nederlandse speelster die tijdens deze transferperiode de overstap maakt naar Paris Saint-Germain. Eerder deze zomer maakte Martens de overstap van Barcelona naar de Franse club. Groenen en Martens speelden eerder van 2012 tot 2014 samen bij het Duitse FCR Duisburg.

PSG deed er de afgelopen maanden alles aan om het middenveld te versterken en strikte eerder al Oriane Jean-François (Paris FC) en de Chinese international Yang Lina (Shanghai Shenli).

Paris Saint-Germain begon de competitie vorige week met een 2-0-zege op Soyaux, waarbij Martens de eerste treffer maakte. Hoewel de competitie al loopt, sluit de Franse transferwindow pas op 20 september.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om te bekijken hoe Paris Saint-Germain Jackie Groenen presenteert.

Groenen speelde drie seizoenen voor United

Groenen speelde sinds 2019 voor Manchester United en was met haar overgang naar die club de eerste niet-Britse speelster bij de Engelse topclub.

Met United eindigde Groenen de afgelopen drie seizoenen op de vierde plek in de Engelse Super League. Chelsea pakte drie keer op rij de landstitel.

Met Oranje veroverde Groenen in 2017 de Europese titel en pakte ze in 2019 zilver op het WK.