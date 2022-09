Trainer Julian Nagelsmann is tevreden over de manier waarop Robert Lewandowski dinsdagavond onschadelijk werd gemaakt door zijn oude club Bayern München. De Pool, die tussen 2014 en 2022 voor de Duitsers speelde, wist FC Barcelona ondanks meerdere kansen niet aan een doelpunt te helpen in het onderlinge Champions League-duel.

"Robert speelde een goede wedstrijd, maar ik ben natuurlijk vooral blij dat hij geen doelpunt heeft gemaakt", zei Bayern-trainer Nagelsmann na de 2-0-overwinning van zijn ploeg. "In de eerste helft zag je hoe gevaarlijk hij kan zijn. Na rust hadden we hem beter onder controle. We verdedigden Robert goed."

De 34-jarige Lewandowski, die afgelopen zomer na 344 doelpunten in 375 wedstrijden besloot Bayern voor FC Barcelona te verruilen, had zijn terugkeer in de Allianz Arena kunnen bekronen met meerdere doelpunten. In de achttiende minuut schoot de spits van dichtbij over en vlak daarna kopte hij op de vuisten van Manuel Neuer.

"Ik heb Robert kort na de wedstrijd nog gezien en hem een knuffel gegeven", zei Nagelsmann, die daarna weigerde nog meer vragen over Lewandowski te beantwoorden. "Ik denk dat ik al 65 vragen over hem heb beantwoord deze week. Hij speelt nu voor een andere club. Hij is mijn speler niet meer en zal dat waarschijnlijk ook niet meer worden."

Teleurgestelde Xavi: 'We waren beter dan Bayern'

De gemiste kansen van onder anderen Lewandowski kwamen Barcelona duur te staan in München. Door doelpunten van Lucas Hernández en Leroy Sané liep Bayern aan het begin van de tweede helft in een tijdsbestek van vier minuten uit naar een 2-0-voorsprong. Die achterstand kwamen de Catalanen niet meer te boven.

"Ik ga met een slecht gevoel naar huis", zei trainer Xavi. "Ten eerste omdat ik niet wil verliezen, maar vooral omdat we het niet verdienden. Vorig jaar was Bayern superieur tegen ons, maar nu waren we beter. Ik zal de wedstrijd nog wel een keer bekijken, maar ik denk echt dat we beter waren."

"We domineerden en creëerden veel kansen om te scoren. Als we een doelpunt hadden gemaakt, had dat het verloop van de wedstrijd compleet veranderd. Maar dit is de Champions League. We moeten de prijs betalen voor kleine foutjes. Dit is een les voor de hele ploeg."

Champions League groep C 1. Bayern München 2-6 (+4)

2. FC Barcelona 2-3 (+2)

3. Internazionale 2-3 (-)

4. Viktoria Plzen 2-0 (-6)