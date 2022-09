Alfred Schreuder toonde zich dinsdagavond realistisch na de 2-1-nederlaag van Ajax bij Liverpool in de groepsfase van de Champions League. De trainer van de Amsterdammers vindt dat het niveauverschil op Anfield simpelweg te groot was.

"Ik kan niet zeggen dat het onverdiend was. Liverpool is een topploeg. Ze speelden met een enorme intensiteit en waren gewoon sterker. Daar moet je eerlijk in zijn", zei Schreuder op zijn persconferentie na de nipte nederlaag op Anfield.

Ajax werd bij vlagen overklast door Liverpool en kwam voor het eerst dit seizoen totaal niet aan voetballen toe. Het was een klein wonder dat de stand halverwege nog gelijk was. Mohammed Kudus scoorde uit een van de zeldzame kansen.

"Ik had gehoopt dat we in de eerste helft beter mee hadden kunnen voetballen", bekende Schreuder. "Want die ruimte lag er echt wel. In de rust heb ik ook gezegd dat we moediger moeten zijn. Het leek wel of we een beetje onder de indruk waren hier."

236 Bekijk de samenvatting van Liverpool-Ajax (2-1)

'Voor veel jongens is deze intensiteit nieuw'

Schreuder zag dat Ajax pas twintig minuten voor tijd een beetje grip op de wedstrijd kreeg. Daley Blind kreeg in de slotfase zelfs een goede kans op de 1-2, maar zijn kopbal ging rakelings naast. Pas in de 89e minuut trok Liverpool de wedstrijd naar zich toe, doordat Joël Matip raak kopte uit een corner.

Het duel op Anfield was een wereld van verschil met de wedstrijd die Ajax vorige week voor eigen publiek speelde tegen Rangers FC. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst werd overklast in de Johan Cruijff ArenA en verloor met 4-0.

"We hebben veel nieuwe spelers en voor veel jongens is deze intensiteit nieuw", verklaarde Schreuder het verschil. "Al is het wel zuur dat die tweede treffer zo laat valt. Wij moeten ons verder ontwikkelen en hiervan leren. Ik kan mijn spelers niet verwijten dat ze niet gevochten hebben. Ze hebben alles gegeven. Voetballend kan het wel beter."