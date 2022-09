Virgil van Dijk vindt dat Liverpool dinsdagavond terecht heeft gewonnen van Ajax in de Champions League. De verdediger is vooral blij met de reactie die 'The Reds' toonden na de 4-1-afstraffing tegen Napoli van afgelopen week.

"Het was een heel zware wedstrijd, fysiek en mentaal", blikte Van Dijk terug in gesprek met Ziggo Sport. "Ajax verkeert in een uitstekende vorm en dan moet je er volle bak op klappen. Dat hebben we vanaf de eerste minuut volop gedaan. We kwamen verdiend op voorsprong."

Ajax herstelde via Mohammed Kudus het evenwicht, maar dankzij een late goal van Joël Matip trok de thuisploeg aan het langste eind. "We hebben na rust één kans weggegeven. We waren de bovenliggende partij", oordeelde Van Dijk, die refereerde aan een kopbal van Daley Blind.

Voor Liverpool komt de zege op Ajax op een goed moment. De verliezend Champions League-finalist begon zwak aan het seizoen, met als dieptepunt de nederlaag bij Napoli. Die wedstrijd werd in groepsverband uitgebreid besproken.

"Dat was voor iedereen confronterend, ook voor mij. Ik ben toch een van de leiders achterin. Ik voelde de pijn. Ik voel me geraakt als we überhaupt een tegengoal krijgen. Het gaat er dan om dat je terug naar de basis gaat."

Van Dijk zag dinsdag flitsen van het oude Liverpool. "Bij ons draait het om het druk zetten. Dat hebben we bij vlagen goed gedaan tegen Ajax. We hebben een heel goede reactie laten zien."

Klopp: 'Dit is wat iedereen van ons mag verwachten'

Liverpool-manager Jürgen Klopp onderstreepte de woorden van zijn aanvoerder. De Duitser wist na de slechte seizoensstart, waarin 'The Reds' slechts twee van hun eerste zes competitieduels wonnen, dat er een passend antwoord moest komen.

"Dit hadden we nodig. Dit is wat iedereen van ons mag verwachten. De spelers weten hoe speciaal het is om voor deze club te spelen. Ze moesten het alleen nog laten zien", zei Klopp in gesprek met Ziggo Sport.

"Ik heb niet gelezen wat er allemaal over ons is geschreven. Op mijn leeftijd trek ik me ook helemaal niks meer aan van kritiek, maar voor de spelers is dat misschien anders. We zijn intern heel kritisch geweest. We wisten dat we weer zelfvertrouwen moesten opbouwen en speelden heel goed."

Klopp vond zijn ploeg tegen Ajax geen schim van de ploeg die vorige week met 4-1 ten onder ging bij Napoli. "Als je beide avonden met elkaar vergelijkt, kun je denken dat het niet dezelfde sport is geweest. Alles was beter. Dit is een eerste stap, maar wel een belangrijke stap."