Daley Blind baalt als een stekker van het povere spel van Ajax in de Champions League-kraker tegen Liverpool. De Amsterdammers kwamen op Anfield weinig in het stuk voor en gingen in de slotfase terecht met 2-1 onderuit tegen de Engelse grootmacht.

"Het was zwaar, maar dat hebben we aan onszelf te wijten", zei Blind na afloop van de wedstrijd tegen RTL 7. "We wilden vandaag te weinig het spel bepalen. We kregen er geen grip op en hebben op momenten te snel de lange bal gehanteerd, terwijl we dan juist moesten voetballen."

"Dit is het spel wat Liverpool graag wil spelen: een fysiek potje in een hoog tempo", vervolgde Blind. "We kunnen iedereen wel een compliment voor de vechtlust geven, maar voetballend hebben we te weinig gebracht."

Na een slechte openingsfase kwam Ajax na zeventien minuten spelen verdiend op achterstand. Mohamed Salah werkte af nadat Blind te laat was. Dankzij een fraaie uithaal van Mohammed Kudus werd het voor rust nog wel 1-1, maar na enkele fraaie reddingen moest keeper Remko Pasveer in de 89e minuut alsnog capituleren bij een kopbal van Joël Matip.

Trainer Alfred Schreuder zei vooraf dat Ajax lef en durf moest tonen tegen de Premier League-club, maar daar kwam weinig van terecht. "Je kan van tevoren heel veel willen, maar het betekent niet dat het dan zo uitgevoerd wordt", aldus Blind.

"Ze zetten met veel snelheid en energie hoog druk op onze verdediging. Dan moet je het lef hebben om daar onderuit te spelen. De laatste weken hebben we dat goed gedaan, maar in deze wedstrijd wordt meer gevraagd. Voetballend gezien kunnen we niet tevreden zijn."

88 Ajax krijgt in absolute slotfase 1-2 om de oren tegen Liverpool

'Vorige week waren we volgens de media nog beter dan ooit'

Blind was bij een 1-1-stand nog dicht bij de 1-2, maar zijn kopbal uit een zweefduik zeilde rakelings naast. "Het was een aardige kopbal. Hij zat er niet in, dus dat is balen. Het was een van de weinige momenten dat we op voorsprong konden komen."

Blind zag dat Ajax alleen bij het doelpunt van Kudus goed uit de verf kwam. "Dat is een moment dat we lang aan de bal zijn, de bal verplaatsen, de rust bewaren en lopende mensen hebben. Dan komen we in ons spel. Dat hadden we vandaag veel vaker moeten doen."

Blind wenste nog niet te zware conclusies te trekken uit de eerste twee wedstrijden in de Champions League. Ajax maakte vorige week indruk met een 4-0-zege op Rangers FC. "Ik las vorige week na de wedstrijd tegen Rangers in de media dat we beter dan ooit waren. Vandaag zal het wel de andere kant op zijn."

Ajax vervolgt de Champions League over drie weken met een thuiswedstrijd tegen Napoli. De Italianen spelen woensdag pas het tweede groepsduel. De uitwedstrijd tegen Rangers FC is met een dag uitgesteld vanwege het overlijden van de Britse koningin Elizabeth.