Ajax heeft dinsdagavond in de Champions League op de valreep met 2-1 verloren van Liverpool. Na de zeer fraaie gelijkmaker van Mohammed Kudus leken de bezoekers stand te houden in de meeslepende wedstrijd, maar Joël Matip kopte vlak voor tijd raak.

Ajax had het zeer lastig op Anfield en kwam na ruim een kwartier op achterstand door toedoen van Mohamed Salah. Nog voor rust herstelde Kudus de balans. Liverpool voerde de druk in de tweede helft op en kreeg vlak voor tijd loon naar werken via Matip.

Na twee speelronden bezit Ajax drie punten, net zo veel als Liverpool. De Engelse topclub ging afgelopen week met 4-1 onderuit tegen Napoli. De eerste twee in de groep gaan door naar de knock-outfase, de nummer drie speelt in het voorjaar een tussenronde in de Europa League.

In de poule van de Amsterdammers staan woensdag Rangers FC en Napoli tegenover elkaar in Schotland. Dit duel werd een dag uitgesteld omdat de politie van Glasgow dinsdag te weinig capaciteit had door de evenementen die zijn georganiseerd vanwege het overlijden van koningin Elizabeth. Om die reden werd dinsdag op Anfield ook geen Champions League-hymne afgespeeld en werd voor aanvang van de wedstrijd een minuut stilte in acht genomen.

Stand in groep A Champions League 1. Napoli 1-3 (+3)

2. Liverpool 2-3 (-2)

3. Ajax 2-3 (+3)

4. Rangers FC 1-0 (-4)

Liverpool zet Ajax vroeg onder druk

Ajax-coach Alfred Schreuder stuurde dezelfde spelers naar de aftrap als vorige week tegen Rangers FC, toen de Amsterdammers met 4-0 zegevierden. Dat betekende dat Kudus opnieuw als valse spits fungeerde en dat Steven Berghuis terugkeerde in de basis.

Afgelopen zaterdag moest de Oranje-international tegen sc Heerenveen (5-0) nog genoegen nemen met een plaats op de bank. Destijds startte Davy Klaassen, die op Anfield juist tot de reserves behoorde.

Het op eerherstel jagende Liverpool zette Ajax direct met de rug tegen de muur. De Amsterdammers speelden de thuisploeg daarbij in de kaart door veelvuldig balverlies te lijden. Het lukte de ploeg van Schreuder zelden om onder de druk uit te spelen en na zeventien minuten viel de verdiende 1-0. Na een lange bal van Alisson en een door Luis Díaz gewonnen luchtduel belandde de bal bij Diogo Jota. De Portugees bereikte vervolgens de geheel vrijstaande Salah, die overtuigend afrondde.

Kudus schiet Ajax langszij met heerlijk doelpunt

Ajax wankelde en ontsnapte vlak na de openingstreffer aan de 2-0, toen een pegel van Díaz net naast het doel van Remko Pasveer belandde. Uitgerekend in deze fase waarin de Amsterdammers het zeer lastig hadden, viel de 1-1.

Met snel combinatiespel werd de defensie van Liverpool uit elkaar gespeeld, waarna Kudus heerlijk uithaalde met links. De assist kwam van Berghuis, die aan de linkerkant was vrijgespeeld. Liefst 26 passes gingen aan de treffer van Ajax vooraf.

Liverpool probeerde de draad weer op te pakken en was kort voor rust enkele keren dicht bij een nieuwe voorsprong. Pasveer bracht uitstekend redding op een kopbal van Virgil van Dijk en een schot van dichtbij van Trent Alexander-Arnold.

Ajax bezwijkt in slotfase alsnog onder druk

Na de hervatting ging het spel in een moordend tempo op en neer. Liverpool nam net als voor rust het initiatief en liet de bezoekers geregeld naar adem happen. Tegelijkertijd moesten 'The Reds' voortdurend waakzaam zijn voor een uitbraak van Ajax, dat af en toe handig de ruimtes vond tussen de linies van Liverpool.

De formatie van Jürgen Klopp schroefde de Amsterdammers steeds meer de duimschroeven aan. Het piepte en het kraakte bij Ajax. Desondanks waren de bezoekers dicht bij de 1-2, toen de naar voren geslopen Blind net naast kopte.

Liverpool drukte in de slotfase nog een keer het gaspedaal in en zag het offensief resulteren in de 2-1 van Matip. De verdediger trof doel met het hoofd na een corner van Kostas Tsimikas.

Voor Ajax gaat de Champions League op 4 oktober verder met een thuiswedstrijd tegen Napoli. Tot die tijd speelt de ploeg van Schreuder nog Eredivisie-duels met AZ (zondag in Alkmaar) en Go Ahead Eagles (op 1 oktober in Amsterdam).