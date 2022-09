Bayern München heeft de kraker tegen FC Barcelona in de groepsfase van de Champions League dinsdag gewonnen. In een duel zonder Nederlandse basisspelers was de Duitse grootmacht met 2-0 te sterk voor de ploeg van trainer Xavi. Bjorn Meijer droeg met een assist bij aan de sensationele 0-4-zege van Club Brugge bij FC Porto.

FC Barcelona had voor rust het betere van het spel tegen Bayern München en verzuimde verschillende keren op voorsprong te komen. Na een gekeerd schot van Pedri kreeg Robert Lewandowski de grootste kans om te scoren tegen zijn oude club, maar hij produceerde een enorme misser van dichtbij.

De gemiste kans van Lewandowski kwam FC Barcelona na rust duur te staan. Lucas Hernández kopte in de vijftigste minuut uit een hoekschop de 1-0 binnen voor de thuisploeg en vier minuten later was het alweer 2-0. Leroy Sané werd bij een solo geen strobreed in de weg gelegd en werkte koelbloedig af. Pedri raakte niet veel later de paal voor FC Barcelona. Daar bleef het ook bij.

Bij zowel Bayern München als FC Barcelona zaten alle Nederlanders op de bank. Ryan Gravenberch viel pas in de tachtigste minuut in bij Bayern München, waarbij Matthijs de Ligt negentig minuten vanaf de reservebank toekeek. Bij FC Barcelona kwam Frenkie de Jong na een uur spelen binnen de lijnen. Zijn collega-international Memphis Depay zat ondanks de achterstand het hele duel op de bank.

De reservebeurten van de Nederlanders betekenen slecht nieuws voor bondscoach Louis van Gaal. De keuzeheer maakt vrijdag zijn definitieve selectie voor de Nations League-duels met Polen (22 september) en België (25 september) bekend. Die groep is in grote lijnen Van Gaals selectie voor het WK in Qatar.

Door de zege op FC Barcelona neemt Bayern München de leiding in groep C over. De ploeg van coach Julian Nagelsmann won het eerste duel met 0-2 van Internazionale. Laatstgenoemde club zegevierde eerder op de avond met 0-2 tegen Viktoria Plzen. Oranje-international Denzel Dumfries was een van de twee doelpuntenmakers.

Stand in groep C Champions League 1. Bayern München 2-6 (+4)

2. FC Barcelona 2-3 (+2)

3. Internazionale 2-3 (0)

4. Viktoria Plzen 2-0 (-6)

Meijer draagt bij aan zege Club Brugge, twee assists Frimpong

In groep B leverde Meijer een bijdrage aan de sensationele zege van Club Brugge op FC Porto. Mede dankzij een assist van de voormalige speler van FC Groningen wonnen de Belgen met 0-4 bij de Portugese grootmacht.

Club Brugge kwam al na een kwartier spelen op voorsprong via Ferran Jutgla, die een strafschop benutte. FC Porto was daarna sterker, maar de Belgische bezoekers hielden knap stand en namen na rust afstand van de thuisploeg.

Op aangeven van uitblinker Jutgla maakte Kamal Sowah de 0-2, waarna het hoogtepunt voor Meijer aanbrak. De linksback zette scherp voor en bij de tweede paal maakte Andreas Skov Olsen de stunt van Club Brugge compleet. Het werd zelfs nog 0-4 door een treffer van Antonio Nusa.

In dezelfde poule ging Atlético Madrid verrassend onderuit tegen Bayer Leverkusen: 0-2. Jeremie Frimpong, die in de voorselectie van het Nederlands elftal zit, was met twee assists belangrijk bij Leverkusen. Robert Andrich en Moussa Diaby rondden de voorzetten van de rechtsback af.

Club Brugge gaat na twee wedstrijden verrassend aan de leiding in poule B. De ploeg van trainer Carl Hoefkens heeft de volle buit. FC Porto staat voor een inhaalrace na de dramatische eerste twee speelronden. Bayer Leverkusen en Atlético Madrid hebben allebei drie punten.